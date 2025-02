Volley-ball (Ligue B) : Pas de miracle face à Fréjus pour des Royannais assurés de manquer la phase finale

Les Pirates de Royan ont subi une nouvelle défaite face à Fréjus, scellant leur absence de la phase finale de Ligue B. L'équipe est désormais dernière du classement.

Les Pirates de Royan , en pleine période de doute, ont subi une nouvelle défaite face au dauphin d'Ajaccio, Fréjus, lors d'un match de Ligue B de volley-ball (1-3). Cette défaite, la 13e consécutive, scelle le sort des Royan nais qui seront incapables de se qualifier pour la phase finale. Ils occupent désormais la dernière place du classement, un triste constat pour une équipe qui avait fait rêver la ville la saison dernière.

Même si la relégation n'est pas à craindre cette saison, les Pirates ont du mal à retrouver leur niveau de jeu et peinent à rivaliser avec les équipes de la tête du classement.Face à Fréjus, les Royannais ont montré des signes de faiblesse, surtout en attaque, ne réussissant que 35 % de leurs attaques. En revanche, les visiteurs ont dominé le match, grâce à une défense solide et à un service efficace. Le réceptionneur attaquant danois de Fréjus, Tobias Kjaer, a été particulièrement impressionnant, dévastant la défense Royannaise.Le match a été marqué par un premier set gagné facilement par Fréjus (15-25), un deuxième set remporté par les Royannais grâce à une meilleure concentration et à des erreurs de Fréjus (25-20), mais deux sets gagnés par Fréjus (25-16 et 25-13). Devant la faiblesse de leurs adversaires, les Fréjusiens ont pu dérouler leur jeu et s'imposer avec aisance. Les Pirates, démotivés et sans réponse face à l'efficacité de Fréjus, ont sombré dans une nouvelle défaite. Il ne reste plus que quatre matchs à disputer pour les Royannais. L'avenir de l'équipe reste incertain, mais le coach Grégory Alleix semble déjà tourné vers la préparation de la saison prochaine





