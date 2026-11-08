Volley Abeille Girondine : Défaite face à Ajaccio et longue reconstruction pour Romain Sellier

L'Abeille Girondine s'incline 1-3 contre Ajaccio en Ligue B. L'entraîneur Romain Sellier déplore une inconstance chronique et prédit une reconstruction longue pour l'équipe d'Illac.

L' Abeille Girondine voit s'achever brutalement ses espoirs de confirmation en Ligue B après une déroute cumulée contre le Sporting Club d' Ajaccio. Le 1-3 subi samedi dans l'hexagone valléen ne doit pas faire oublier la lourde élimination en Coupe de France concédée la semaine précédente face à Sète sur le même score. Ces deux revers à domicile successifs constituent un signal d'alarme majeur pour le club d'Illac, dont le projet de renaissance semble heurter un mur.

Analyse tactique des échecs à domicile

L'Abeille Girondine entame cette analyse en reconnaissant que la route semée d'embûches sera longue avant de prétendre aux premières places. L'effectif, renouvelé à plus de 80 % durant l'intersaison, a affiché quatre premières journées prometteuses avant de s'effondrer. Romain Sellier souligne une absence de connexion collective, les joueurs semblant évoluer sur des courants alternatifs. Ajaccio a maîtrisé la réception, un point faible habituel des Corses, bloquant ainsi les attaques girondines avec une efficacité redoutable.

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Les scores de manche témoignent d'une réalité technique serrée malgré le résultat final. La première manche se solde par un 25-23 local, suivie de deux revers aux portes du tie-break (23-25). La résistance des Illacais est louable, mais le quatrième set voit la victoire de l'adversaire après une courte réaction d'orgueil. Le coach admet mériter un tie-break, mais reconnaît que la défaite est logique face à une équipe supérieure.

Inconstance et manque de confiance des Illacais

Romain Sellier identifie le cœur du problème : une inconstance liée à un manque cruel de confiance et de patience. Dès que deux ou trois points sont perdus, la dynamique s'effondre. L'entraîneur déplore une incapacité à gérer les blocs adverses, même lorsque leur fonctionnement est parfaitement connu. Cette crispation collective empêche de conclure, comme le montre l'exemple contre Rennes où un écart de 18-9 a été nécessaire pour gagner 26-24.

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Le match contre Ajaccio illustre cette difficulté. Même menés 21-18 à la fin, les Illacais ne parviennent pas à verrouiller le match. Le coach explique que le travail doit permettre de gagner progressivement en assurance. Pour l'instant, la difficulté persiste dans l'exécution des gestes techniques, transformant chaque erreur en source d'angoisse collective plutôt qu'en enjeu maîtrisable.

Éclats de lumière et statistiques techniques

Malgré l'ombre ambiante, certaines performances individuelles ressortent du lot. Tanga Mvilongo termine la soirée en tête avec 14 points et 72 % de réussite en attaque. Bernard confirme son statut de meilleur attaquant avec 15 points, tandis que Lirot apporte 13 points et 4 contres. La grande surprise vient de Mathis Lapierre, 18 ans, recruté du Pôle France. Avec 14 points et 6 aces, il compense l'absence du titulaire Jimenez, malade.

L'impact de Lapierre rassure Romain Sellier. Le jeune joueur montre qu'il peut être décisif immédiatement, sans se poser de questions. Les statistiques globales révèlent 53 attaques gagnantes sur 107 pour les locaux, soit 50 % de réussite. Ajaccio affiche 44 victoires sur 80 tentatives, ce qui correspond à 55 %. Ces écarts, bien qu'apparemment minimes, sont déterminants dans un contexte où chaque faute de service ou de blocage devient lourde de conséquences.

Perspectives et reconstruction pour la suite

Ce revers confirme que la reconstruction sera longue pour l'Abeille Girondine. Le club doit maintenant pivoter vers une gestion mentale de la saison. L'intégration de jeunes talents comme Lapierre offre un espoir pour la deuxième partie de saison. Cependant, le travail collectif doit reprendre dès maintenant pour corriger les attitudes corporelles et la réactivité après les pertes de points.

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La Ligue B ne pardonne pas les lapsus de concentration. Les Illacais doivent transformer cette inconstance en régularité si leurs ambitions ne restent pas lettre morte. La suite du calendrier testera la capacité de Romain Sellier à unifier son groupe et à faire émerger les performances individuelles au service du collectif. La route est encore longue, mais les bases de la renaissance restent fragiles.