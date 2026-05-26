Volkswagen dévoile l’ID Unyx 07, la nouvelle berline électrique abordable fruit d’une alliance avec Xpeng

Volkswagen lance en Chine l’ID Unyx 07, une berline électrique co‑conçue avec Xpeng, proposée à moins de 20 000 € et dotée d’un affichage AR de 27 pouces, d’une batterie LFP et d’une intelligence artificielle intégrée. Le modèle vise à concurrencer la Tesla Model 3 et pourrait bientôt atteindre l’Europe.

Volkswagen a officiellement présenté en Chine son tout nouveau modèle électrique, l’ID. Unyx 07, fruit d’une collaboration étroite avec le constructeur chinois Xpeng . Cette berline compacte, qui se place immédiatement comme le deuxième modèle issu de ce partenariat stratégique, se distingue par un prix d’entrée de gamme très attractif, à peine en dessous de 20 000 €, soit environ 16 500 € pour la version Pure.

La variante Pure SE démarre quant à elle à 139 900 yuans, soit environ 17 700 €, ce qui place l’ID. Unyx 07 parmi les véhicules les plus compétitifs du segment des voitures électriques en Chine. L’objectif de Volkswagen est clair : proposer une offre qui combine un coût d’acquisition maîtrisé, des performances modernes et une technologie avancée, tout en conservant la qualité et le design allemand qui font la réputation de la marque.

Ce modèle, qui pourrait un jour accéder aux marchés européens, s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de diversification des sources de production, le véhicule étant construit dans l’usine de Volkswagen Anhui, mais avec la possibilité d’être assemblé dans l’une des usines européennes du groupe, ce qui pourrait réduire les droits de douane et les coûts logistiques. Sur le plan technique, l’ID.

Unyx 07 est équipée d’une batterie au lithium‑fer‑phosphate (LFP), technologie connue pour sa stabilité thermique et sa durée de vie prolongée. Volkswagen n’a pas encore communiqué les spécifications exactes concernant le temps de charge ou la puissance maximale de la recharge rapide, mais la société a annoncé qu’une version dotée d’une batterie de plus grande capacité arrivera en 2026, ce qui devrait améliorer l’autonomie globale du véhicule. À bord, les conducteurs et passagers bénéficient d’un habitacle résolument high‑tech.

Le tableau de bord comprend un affichage tête haute en réalité augmentée de 27 pouces, capable de projeter des informations de navigation et de conduite directement dans le champ de vision du conducteur. Un écran secondaire de 12 pouces, destiné aux passagers, offre des fonctions de divertissement et de connectivité. L’ensemble du système repose sur une intelligence artificielle avancée, incluant la reconnaissance vocale et la personnalisation des réglages en fonction des habitudes de l’utilisateur. En termes de dimensions, l’ID.

Unyx 07 mesure 4,85 m de long, 1,85 m de large et 1,57 m de haut, avec un empattement de 2,83 m. Son volume de coffre, bien que non précisé dans le communiqué, est conçu pour répondre aux besoins du quotidien des familles urbaines.

La voiture propose également un système d’aide à la conduite qui permet, dans certaines conditions, de parcourir jusqu’à deux kilomètres en mode autonome limité, grâce à des capteurs et à la fusion de données provenant de la caméra, du lidar et du radar. Le modèle se positionne directement face à la Tesla Model 3, la référence du segment des berlines électriques compactes en Chine.

Bien qu’elle soit légèrement plus longue de 53 mm et plus haute, son empattement est légèrement plus court de 49 mm, ce qui influence la dynamique de conduite et la maniabilité en ville. Les premières livraisons sont prévues dans les prochains mois, marquant le début d’une nouvelle étape pour le groupe Volkswagen sur le marché chinois, où les ventes au premier trimestre ont été mitigées comparées aux performances plus solides observées en Europe.

Cette initiative témoigne de la volonté du constructeur allemand de consolider sa présence en Asie en misant sur des modèles abordables, technologiquement avancés et adaptés aux exigences locales, tout en gardant l’option d’une future expansion européenne.





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