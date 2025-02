Vol EasyJet Madrid-Lyon : Une nuit d'enfer à Marseille

Un vol EasyJet reliant Madrid à Lyon a été dérouté vers Marseille dimanche soir en raison de la fermeture de l'aéroport de Lyon. Les 151 passagers ont passé une nuit difficile à l'aéroport marseillais, sans information ni assistance.

Le retour à la maison s'est transformé en véritable cauchemar pour les passagers d'un vol EasyJet reliant Madrid à Lyon dimanche. Le vol, initialement prévu à 20h10, a subi plusieurs retards et a finalement décollé vers 23h. Cependant, en pleine nuit, l'appareil a été dérouté vers Marseille car l' aéroport de Lyon était fermé pour des raisons internes. \ Arrivés à Marseille après minuit, les 151 passagers se sont retrouvés dans un aéroport désert, sans aucune information ni assistance.

Ils ont été livrés à eux-mêmes sur le tarmac pendant plusieurs heures, attendant des bus pour les ramener à Lyon. Ces bus ne sont finalement arrivés qu'aux alentours de 3h30, laissant les passagers, dont des familles avec enfants, à attendre dans l'aéroport sans manger ni dormir. Le trajet vers Lyon a finalement pris fin vers 8h. \ Une passagère, épuisée par cette longue et pénible attente, a déclaré : «C'est inadmissible. Moi, je ne vais pas pouvoir aller au travail». D'après EasyJet, l'aéroport de Lyon avait suspendu les opérations aériennes entre 23h30 et 6h du matin pour des raisons internes. La compagnie a assuré avoir fait tout son possible pour minimiser l'impact de cette perturbation. Les passagers peuvent demander le remboursement des produits qu'ils ont achetés en attendant les bus





