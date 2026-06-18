Vol de sept voitures chez Sixt à Toulouse-Blagnac : quatre suspects déférés pour vol en bande organisée

Quatre individus soupçonnés d'avoir volé sept véhicules haut de gamme chez le loueur Sixt à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en janvier 2025, avec un préjudice de 500 000 euros. Les suspects doivent être mis en examen pour vol en bande organisée.

Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2025, un vol en bande organisée a été perpétré contre le loueur de véhicules Sixt sur la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac .

Sept véhicules de marque allemande haut de gamme, notamment des Mercedes, BMW et Audi, ont été dérobés après une effraction dans les bureaux. Le préjudice est estimé à environ 500 000 euros. Certains des véhicules volés ont été retrouvés incendiés quelques jours plus tard. Après plusieurs mois d'enquête menée par le groupe auto de la Division de la criminalité territoriale, quatre suspects âgés de 19 à 34 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ils doivent être déférés devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour vol en bande organisée, avec une probable mise en détention provisoire. Durant les perquisitions, un demi-kilo de résine de cannabis a été saisi, donnant lieu à une procédure distincte. Les suspects, connus de la justice, ne reconnaissent que partiellement les faits et s'accusent mutuellement.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l'usage final des véhicules, les commanditaires éventuels et les raisons de la destruction rapide d'une partie du butin





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