Le vol de 605 euros de recette de La Chorale des copains à Salon-de-Provence choque la communauté. Plainte déposée pour ces fonds destinés au matériel musical.

Une association culturelle locale de Salon-de-Provence a subi un vol flagrant au cours de sa dernière prestation publique. La structure nommée La Chorale des copains, dédiée à l'intégration musicale des personnes handicapées, s'est vu dérobée la totalité de sa recette lors d'un événement à l'auditorium de la ville. Cette situation inédite pour le groupe a été déplorée avec force par ses dirigeants et ses soutiens.

Les détails du vol à l'auditorium le 21 novembre 2026

Le vol a eu lieu le samedi 21 novembre 2026, durant la soirée où La Chorale des copains se produisait sur la scène de l'auditorium de Salon-de-Provence. L'acte s'est accompli pendant l'entracte, alors que les participants se trouvaient dans les coulisses. C'est à ce moment précis que la boîte contenant la recette en liquide a été vidée de son contenu sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. Cette somme, bien que modeste, revêtait une importance capitale pour la survie du projet associatif.

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Le montant exact des fonds soustraits s'élève à 605 euros. Pour une jeune association créée en 2025, cet argent représente une ressource vitale. Ces 605 euros volés correspondaient strictement aux sommes récoltées auprès du public présent à la séance du soir. L'absence de ces fonds est d'autant plus préjudiciable que la période hivernale approche, offrant un contexte de solidarité souvent mis à mal par ce type de délit.

La position des responsables et la plainte déposée

Marie-Line Joffroy, la présidente fondatrice de La Chorale des copains, a confirmé les faits et exprimé sa consternation face à cette injustice. Elle a indiqué que l'association était allée porter plainte auprès des autorités compétentes le lundi 23 novembre 2026. Cette démarche légale vise à tenter de localiser l'auteur des faits et à officialiser la perte subie par la structure. La plainte marque un tournant décisif dans la gestion de cette crise financière imprévue.

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Isabelle Cailler, membre de l'organisation Coldp'love solidarité qui soutenait La Chorale des copains lors de cette soirée, a également réagi vivement. Elle a souligné que, de sa mémoire de journaliste, jamais aucune association n'avait vécu une mésaventure de cette ampleur et de cette brutalité. Son témoignage met en lumière la fragilité des petits groupes culturels face à l'insécurité et au manque de confiance.

L'impact financier et les objectifs perdus

La perte de ces 605 euros n'est pas anodine car elle empêche l'association d'atteindre ses objectifs pédagogiques immédiats. La recette aurait dû servir exclusivement à l'acquisition de pupitres de musique robustes. Ces équipements sont nécessaires pour que les choristes puissent placer leurs partitions de manière confortable lors des répétitions et des spectacles.

En plus du matériel, les fonds prévus pour imprimer les textes des chansons ont également été touchés. L'impression de partitions et de livrets est une dépense récurrente qui grève le budget déjà serré de La Chorale des copains. Sans ces ressources, la qualité de l'accompagnement musical des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap risque d'en souffrir directement.

Solidarité et perspectives pour les victimes du vol

Face à ce coup dur, des pistes de dépannage ont été évoquées par les responsables de l'association. Isabelle Cailler a laissé entendre qu'une cagnotte en ligne ou une autre initiative de solidarité pourrait permettre de transformer cette triste histoire en un conte de fin d'année positif. Elle a précisé ne pas vouloir gérer personnellement une telle opération, laissant la place à d'autres membres ou soutiens bénévoles.

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La personne responsable du vol, si elle venait à être identifiée ou à prendre de remords, pourrait retourner la somme dans une enveloppe. Le lieu de dépôt proposé est la boîte aux lettres de Coldp'love solidarité, l'organisation partenaire présente lors de la soirée. Cette offre de retour anonyme montre la volonté de privilégier la récupération des fonds plutôt que la répression, dans un esprit de réconciliation communautaire.