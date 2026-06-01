Vol de la croix du pic d'Aneto : un symbole religieux disparaît du toit des Pyrénées

La croix sommitale du pic d'Aneto, plus haut sommet des Pyrénées, a été dérobée. Son socle a été scié, suscitant des questions sur les motivations et la logistique d'un tel acte à plus de 3400 mètres d'altitude. Retour sur cette affaire qui relance le débat sur les symboles religieux en montagne.

La croix du pic d'Aneto, point culminant des Pyrénées à plus de 3400 mètres d'altitude, a été volée. Cette structure en fer forgé de 3 mètres de haut et plus de 100 kilos, installée depuis le milieu du XXe siècle, a vu sa base et ses câbles de support sectionnés à la disqueuse.

L'acte a été découvert mi-avril par des guides de montagne à Benasque, en Aragon. Les autorités ont ouvert une enquête, mais le mystère reste entier sur l'identité des auteurs et leur méthode. Les experts s'interrogent sur la faisabilité du transport d'un tel volume sur l'arête rocheuse, en particulier sur le passage délicat du "pont de Mahomet".

Plusieurs hypothèses sont avancées : démontage en plusieurs parties pour les redescendre en ski de nuit, ou mise à bas de la croix dans le vide. Aucune revendication n'a été faite. Les destructions et restaurations précédentes de cet emblème catholique rappellent les tensions autour de la présence de symboles religieux sur les sommets. Le maire de Benasque a appelé au respect du patrimoine. Entre 15000 et 20000 personnes gravissent chaque année ce sommet





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