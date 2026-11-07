Vol de cuivre dans le Sud-Ouest : six mises en examen pour plus d'un million d'euros

Six hommes sont mis en examen pour le vol de 500 kilomètres de câbles dans des parcs photovoltaïques du Sud-Ouest, causant plus d'un million d'euros de dommages aux centrales solaires.

Le Parquet de Bordeaux a annoncé, ce samedi 7 novembre, la mise en examen de six hommes soupçonnés d'avoir dérobé plus de 500 kilomètres de câbles en cuivre alimentant des panneaux solaires. Cette opération menée par les forces de l'ordre a permis d'identifier 13 faits de vols commis spécifiquement dans des centrales photovoltaïques situées dans six départements du Sud-Ouest.

Une enquête ciblée sur six départements

L'enquête, initiée le 21 août par le parquet de Bordeaux, a été confiée à la brigade de recherche de Lesparre-Médoc pour investiguer sur ces infrastructures énergétiques vitales. Les suspects ont été interpellés mardi 3 novembre, après avoir dérobé des câbles électriques dans des parcs photovoltaïques répartis en Gironde, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Gers et Lot-et-Garonne. Le réseau criminel visait des sites isolés, souvent en pleine forêt, agissant de nuit et dégradant les clôtures pour franchir les périmètres sécurisés.

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Un préjudice dépassant un million d'euros

Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Bordeaux, a confirmé que le préjudice financier dépasse déjà largement un million d'euros. Le travail minutieux des gendarmes a permis de recenser ces 13 vols, représentant au total plus de 500 kilomètres de câbles en cuivre. La hausse du prix de ce métal précieux agit comme un moteur majeur, attirant les voleurs qui cherchent à transformer ce cuivre en or. Le week-end précédant les interpellations, deux entreprises ont été ciblées, avec l'emport de près de deux tonnes de ce métal précieux.

Une équipe criminelle déjà jugée en partie

Les six suspects, de nationalité roumaine et âgés de 19 à 45 ans, étaient déjà connus de la justice pour des faits similaires. Ils ont été déférés au parquet à l'issue de leurs gardes à vue ce vendredi 6 novembre. Présentés à un juge d'instruction, ils ont été mis en examen pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Tous ont été placés en détention provisoire, suite à une vaste opération impliquant une centaine de gendarmes de la Gironde, l'escadron mobile de Marmande et la gendarmerie des transports aériens de Mérignac.

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Conséquences durables pour la production électrique

Outre le préjudice financier direct pour les exploitants de ces centrales, ces vols entraînent des arrêts durables de la production électrique issue de ces installations solaires. L'accroissement des pillages suit directement la courbe des prix du cuivre sur le marché mondial. Pour les neuf premiers mois de 2026, plus de 400 vols de câbles ont été recensés en zone de gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine, illustrant l'ampleur du phénomène émergent.

Poursuites judiciaires et identification des complices

Les investigations, désormais confiées à un magistrat instructeur, ont pour objectif principal de recenser l'ensemble des victimes de ces agissements destructeurs. Cette démarche vise également à identifier les autres individus impliqués dans ces faits, y compris les acteurs de la filière d'écoulement de la marchandise. Cette nouvelle affaire illustre les efforts déployés par le parquet de Bordeaux et les services d'enquête de la Gironde pour lutter contre ce fléau qui menace à la fois les infrastructures énergétiques et l'économie locale du Sud-Ouest.