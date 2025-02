Vol d'urgence à Saint-Jacques-de-Compostelle après des problèmes médicaux graves à bord

Un vol Jet2 reliant l'Espagne au Royaume-Uni a été contraint d'atterrir d'urgence à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne après qu'un passager âgé d'une soixantaine d'années a été victime de graves problèmes médicaux. Le passager est décédé à l'atterrissage.

Ce vendredi après-midi, un vol de la compagnie aérienne britannique Jet2 , au départ de l'aéroport de Tenerife-Sud aux îles Canaries, en direction de l'aéroport d'East Midlands, entre Nottingham et Leicester, a dû atterrir d'urgence à mi-chemin. L'équipage a lancé une alerte au sujet d'un passager souffrant de graves problèmes médicaux .

Les contrôleurs aériens espagnols ont alors permis le détournement du vol vers l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans la région de Galice au nord-ouest de l'Espagne. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence tandis qu'une assistance médicale était envoyée sur place. Malheureusement, à l'arrivée, les équipes médicales ont constaté le décès du passager, un homme de 70 ans.





