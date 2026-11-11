Un Airbus A320 d'Aer Lingus, censé relier Dublin à Rome, a été détourné vers la base d'Évreux-Fauville le 5 novembre 2026 après une fausse alerte à la bombe. Le pilote, accusé de refus d'atterrir sur le site militaire, fait l'objet d'une enquête. Les organisations de pilotes s'inquiètent de la sécurité des vols civils.

Le 5 novembre 2026, un vol d' Aer Lingus reliant Dublin à Rome a été détourné vers l'aéroport militaire d' Évreux-Fauville après une fausse alerte à la bombe. L'avion, un Airbus A320, a finalement atterri dans la région, entraînant une enquête sur le pilote, accusé d'avoir refusé d'atterrir sur la base militaire. Selon le procureur de la République d'Évreux, le pilote aurait préféré un aéroport civil, ce qui a soulevé des questions de sécurité et de responsabilité.

Les circonstances du redirection de l'Aer Lingus

L'équipage de l'Airbus A320 a reçu une alerte à la bombe, vraisemblablement fausse, qui a conduit les forces aéronautiques françaises à ordonner une déroute vers l'aéroport d'Évreux-Fauville afin d'éviter un éventuel danger. L'avion a par la suite atterri dans la zone militaire, mais des critiques subsistent quant à la décision de ne pas suivre le conseil d'atterrir sur un aéroport civil plus adapté. Le pilote est soupçonné d'avoir refusé l'option d'atterrir sur la base, préférant des conditions qu'il jugeait plus sûres pour l'équipage et les passagers.

Also read Des journalistes confinés dans la Maison Blanche après qu'une voiture a franchi une zone sécurisée

Les positions des organisations de pilotes

L'European Cockpit Association (ECA), l'Association Irlandaise des Pilotes d'Avion de Ligne (IALPA) et le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) ont exprimé leur inquiétude quant à l'interception des vols civils par les forces de l'air militaire. Elles affirment que l'équipage n'était pas fourni de cartes aéronautiques ni d'informations opérationnelles nécessaires pour atterrir en toute sécurité sur l'aérodrome militaire. Selon elles, le pilote aurait demandé à rejoindre un aéroport civil plus adapté, décision refusée par les autorités militaires.

Le vice-président de l'ECA, Paul Reuter, a rappelé que même face à une menace terroriste, les autorités doivent tenir compte du jugement professionnel du commandant de bord. Il a critiqué le traitement des pilotes, affirmant qu'ils ne devraient pas être traités comme une menace par les autorités mêmes qu'ils appellent à l'aide.

Advertisement

Impact sur la sécurité des vols civils et mesures envisagées

L'incident a mis en lumière les tensions entre la sécurité aérienne civile et les interventions militaires. Les trois organisations de pilotes réclament que la prudence renforcée des autorités de sûreté prenne davantage en compte les contraintes opérationnelles sur le cockpit. Elles craignent la perspective de poursuites pénales contre des pilotes ayant agi pour protéger leurs passagers, un risque qu'elles dénoncent comme préjudiciable à la relation de confiance entre les pilotes et les forces armées.

Les autorités françaises et le parquet de Paris ont ouvert une enquête pour déterminer la véracité de l'alerte à la bombe et l'accord sur la décision d'atterrir à Évreux. La procédure juridique est encore en cours, mais l'incident a suscité un débat public sur la gestion des interceptions d'avions civils par les forces de l'air, notamment dans le contexte d'une vague d'alertes à la bombe en Europe. Les recommandations de l'ÉCA, de l'IALPA et du SNPL soulignent l'importance de clarifier la chaîne de décision et de renforcer la formation des pilotes pour répondre à des situations d'urgence critiques.