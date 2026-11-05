Enquête ouverte après le dérivement du vol EI402 Aer Lingus vers Évreux. Le pilote irlandais a refusé d'obtempérer, provoquant une intervention des chasseurs.

Une enquête judiciaire est en cours suite au détournement du vol EI402 de la compagnie Aer Lingus, qui reliait Dublin à Rome le jeudi 5 novembre 2026. L'avion a été contraint d'atterrir sur la base aérienne 105 d' Évreux -Fauville après une alerte à la bombe, un événement qui a révélé un comportement atypique du capitaine à bord.

Mécanique du détournement et intervention militaire

L'Airbus A320 transportant 151 passagers et six membres d'équipage a décollé de Dublin à 6h40 pour rejoindre la capitale italienne. Face à la suspicion d'alerte, l'appareil a effectué un demi-tour au sud de Paris avant de s'approcher de la Normandie. L'Armée de l'air et de l'espace française a intercepté le vol et l'a escorté vers la base militaire d'Évreux, où il a touché le sol à 10h05 sans incident mécanique.

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Rôle conflictuel du pilote irlandais de l'Aer Lingus

La procédure de mise en sécurité a été perturbée par le refus initial du pilote d'obtempérer à l'ordre d'atterrir sur la base aérienne. Selon les déclarations du procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin, le capitaine préférait atterrir sur un aéroport civil, ce qui a motivé l'ordre immédiat du Premier ministre d'envoyer des chasseurs pour forcer la manœuvre. Cette infraction spécifique au code des transports a conduit à l'ouverture d'une investigation judiciaire approfondie.

Positions des autorités et statut du suspect

Le procureur Rémi Coutin a confirmé que le pilote irlandais sera entendu en audition libre avant toute décision regarding une éventuelle garde à vue. Matignon a souligné que le manque de coopération du commandant de bord a justifié l'escalade militaire, tandis que la section de recherche des transports aériens de Roissy et la gendarmerie de l'Eure assurent conjointement l'enquête. Les passagers ont été mis à l'abri dans un gymnase de la base après des contrôles de gendarmerie rigoureux.

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Impact opérationnel et suite du voyage des clients

La compagnie Aer Lingus a assuré que le vol avait atterri en toute sécurité et travaillait activement à acheminer ses clients vers leur destination finale de Rome dans les meilleurs délais. Aucun engin suspect n'a été découvert lors de la levée de doute, invalidant la raison initiale du détournement. Cette situation isolée s'inscrit dans une série de trois fausses alertes à la bombe cette semaine qui ont perturbé le trafic aérien européen, avec des vols détournés vers la Bulgarie ou la République tchèque.

Contexte géopolitique des menaces aériennes récentes

Ce cas spécifique de l'EI402 s'ajoute à un mouvement plus large de disruptions, incluant deux vols de Finnair entre Helsinki, Rome et Vienne, touchés par des alertes similaires. Les autorités françaises et européennes examinent actuellement si ces incidents répétés sont liés à des influences extérieures, parfois soupçonnées d'être la Russie ou l'Iran. La sécurité aérienne reste donc au centre des préoccupations stratégiques de l'Union européenne face à ces nouvelles formes de cyber-harcelement logistique.