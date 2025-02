Vol à main armée dans un bureau de poste à Rouen : Deux employés blessés

Trois individus ont commis un vol à main armée dans un bureau de poste à Rouen, blessant deux employés.

Mardi matin, trois individus ont fait irruption dans un bureau de poste situé rue César Franck à Rouen , causant deux blessures légères à des employés. Selon le procureur de la République de Rouen , Sébastien Gallois, le vol à main armée a eu lieu peu avant 10 heures. Les suspects, un homme armé d'un pistolet, un autre d'un couteau et un troisième d'une batte de baseball, ont fait fuir les employés avant de s'emparer d'une somme d'argent dont le montant reste inconnu.

Deux employés ont subi des blessures légères lors de l'incident. Un d'entre eux a reçu un coup au visage lorsqu'il a tenté de s'interposer, selon une source policière. La Direction de la Criminalité Organisée et Spécialisée (DCOS) a été chargée de l'enquête, tandis que les enquêteurs et l'identité judiciaire étaient sur place pour recueillir des preuves. Le procureur Gallois a annoncé que l'enquête était ouverte pour extorsion en bande organisée commise avec une arme. Le préjudice matériel est estimé à 800 euros.





