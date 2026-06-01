Vol 447 Air France : la catastrophe du 1er juin 2009 et ses conséquences

Retour sur le crash du vol Air France 447 le 1er juin 2009, ses causes, les investigations et les réformes de sécurité qui ont suivi.

Le 1er juin 2009, un événement tragique venait frapper le monde de l'aéronautique : le vol Air France 447 , reliant Rio de Janeiro à Paris, s'abîmait dans l'océan Atlantique avec 228 personnes à bord.

Cet accident, qui reste la pire catastrophe de l'histoire de la compagnie française, a plongé des dizaines de familles dans un deuil insoutenable et a suscité un émoi planétaire. L'avion, un Airbus A330, traversait la zone de convergence intertropicale, surnommée le Pot-au-Noir, lorsque ses sondes Pitot se sont mises à geler, faussant les indications de vitesse. Le pilote automatique s'est désengagé et les pilotes, confrontés à une multitude d'alarmes et à des données incohérentes, ont perdu leurs repères sensoriels.

Dans la confusion, l'équipage a cabré involontairement l'appareil, provoquant une décrochage en altitude et une chute libre jusqu'à l'impact en mer. Il aura fallu deux ans de recherches sous-marines approfondies pour retrouver l'épave à près de 3 900 mètres de profondeur et extraire les boîtes noires, qui ont permis de reconstituer le déroulement du drame.





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