Voiture percutée la foule lors de rassemblement de tuning à Reims

Une voiture a percuté la foule lors d'un rassemblement de tuning illégal à Reims, dans la nuit de vendredi à samedi. Entre 200 et 300 personnes étaient présentes, plusieurs d'entre elles sont blessées, dont deux gravement. Le conducteur mis en cause a été interpellé.

Une voiture a percuté la foule lors d'un rassemblement de tuning illégal à Reims , dans la nuit de vendredi à samedi. Entre 200 et 300 personnes étaient présentes, plusieurs d'entre elles sont blessées, dont deux gravement.

Le conducteur mis en cause a été interpellé. L'accident est survenu au cours d'un rodéo nocturne et le conducteur, en garde à vue, est un multirécidiviste qui conduisait sans permis et alcoolisé, selon le parquet. Le préfet de la Marne a condamné les comportements irresponsables qui ont conduit à cet rodéo sauvage dans le Calvados. Les manifestations de tuning regroupent des amateurs de voitures au look et à la motorisation personnalisés qui se retrouvent pour comparer leurs bolides.

Ils sont régulièrement interdits par les autorités qui craignent les infractions au Code de la route et les rodéos urbains. Ces événements, organisés au mépris des règles élémentaires de sécurité et de la réglementation, mettent en garde les services de l'État et des opérations de contrôle et de sécurisation sont régulièrement conduites afin de prévenir les troubles à l'ordre public et garantir la sécurité de tous





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