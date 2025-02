Voiture en marche sans conducteur : Deux jeunes filles coincées dans un accident à Saint-Martin-d'Estréaux

Un incident effrayant s'est produit à Saint-Martin-d'Estréaux où une voiture a commencé à reculer sans conducteur, piégeant deux jeunes filles à l'intérieur.

Dimanche 9 février, un incident alarmant s'est produit dans le bourg de Saint-Martin-d'Estréaux, dans la Loire , comme le rapporte Le Progrès. Une mère de famille, s'apprêtant à quitter un anniversaire en voiture, a été témoin de son véhicule qui a commencé à reculer soudainement et sans raison apparente. À son bord se trouvaient ses deux filles, âgées de 11 et 12 ans, ainsi que deux amies. Panique saisie, la mère a tenté en vain d'arrêter le véhicule en marche.

La voiture lui a écrasé la cheville avant de continuer sa course dans la rue en pente. Dans cette course folle, une des adolescentes de 12 ans a réussi à sauter hors du véhicule avant qu'il ne heurte un mur. L'autre adolescente, âgée de 11 ans, a tenté de faire de même mais s'est retrouvée coincée entre la voiture et le mur. Les pompiers, alertés sur place, ont réussi à dégager la jeune fille coincée. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital de Roanne, où elles ont reçu les soins nécessaires. L'adolescente de 12 ans, ainsi que son amie, souffrent de quelques dermabrasions. La mère a, quant à elle, subi une fracture à la cheville.





