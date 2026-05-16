Voilà la crème qui correct les cernes tout en hydratant et en éclairissant

Pour ceux qui recherchent une solution simple pour leurs cernes, les crèmes pour les yeux teintées pourraient être la réponse. Ces hybrides entre soin et maquillage sont formulées pour illuminer, camoufler et hydrater le contour de l'œil en un seul produit. Elles sont parfaites pour la routine du matin en superposant trois couches.

Le regard froissé, cernes violacés, poches qui se fixent le réveil : la zone du contour de l'œil traîne la fatigue en quelques secondes. Entre la crème hydratante, l'anticernes et l'écran solaire, la routine du matin ressemble vite à un Tetris de tubes.

Beaucoup rêvent d'un seul geste capable de lisser, éclairer et donner bonne mine, sans superposer trois couches sur une peau déjà ultra-fine. Ce besoin de simplicité a vu émerger les crèmes pour les yeux teintées, ces hybrides à mi-chemin entre soin et maquillage. Ron Robinson, chimiste cosmétique, les décrit comme 'des soins pour les yeux qui contiennent aussi une teinte ou un pigment'.

Pigments correcteurs, caféine, niacinamide, vitamine C ou peptides s'y combinent pour illuminer, camoufler et hydrater le contour de l'œil en un seul produit. Contrairement à une crème pour les yeux classique, ces formulesapportent une couvrance légère qui corrige la couleur des cernes au lieu de seulement les traiter





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