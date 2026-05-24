Geronimo Rulli, gardien de but de l'Olympique de Marseille, a exprimé ses frustrations et ses regrets suite à la saison compliquée qui se termine maintenant. Il a fait part de sa colère contre les critiques injustifiées des supporters, les situations que certains supporters tentaient de créer entre le groupe et le public. Malgré, tout l'équipe n'a jamais cessé de se battre, et leur objectif a été réussi malgré les difficultés. Cependant, la victoire a été sournoise, vu que le club affichait sa ambition de s'imposer en Ligue des champions.

Ce dimanche, le gardien de l'Olympique de Marseille Geronimo Rulli a exprimé son point de vue sur la saison écoulée, marquée par de nombreux changements en interne et de mauvais résultats.

En partageant une publication sur son compte Instagram, les internationaux argentins a fait le bilan d'un exercice compliqué avec des qualificatifs en Europa League en dernier moment. Il a déploré les critiques injustifiées et les bruits inutiles autour du groupe. Malgré les difficultés, l'équipe n'a jamais cessé de se battre et a réussi à atteindre son objectif de retrouver une compétition européenne.

Cependant, la victoire a été sournoise, vu que le club affichait son ambition de se qualifiquer en Ligue des champions





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Football Olympique De Marseille Geronimo Rulli Saison 2021-2022 Qualification En Europa League

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