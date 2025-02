Vivien Coste se lance dans la course à la mairie de Cahors

Le directeur de cabinet de la ville depuis 2008, Vivien Coste, annonce sa candidature aux municipales de 2026. Entouré par Jean-Marc Vayssouze et Jean-Luc Marx, il se projette dans l'avenir de Cahors avec des priorités claires : sécurité, logement, santé et commerce.

C'est la semaine des annonces à Cahors pour les municipales de 2026. Après les déclarations de Jean-Luc Marx , qui n'est pas candidat à un nouveau mandat, Vivien Coste , directeur de cabinet depuis 2008, se lance dans la course à la mairie. Entouré par Jean-Marc Vayssouze , maire sortant, et son prédécesseur, sénateur du Lot, Vivien Coste a dévoilé ses ambitions ce soir auprès des médias.

« C'est une décision prise avec conscience et responsabilité, au terme d'un long processus de réflexion, avec la confiance et le soutien de la majorité municipale, unanime derrière mon nom », précise-t-il. Une confiance accordée qu'il espère aussi obtenir auprès des habitants de Cahors lors du scrutin municipal de mars 2026. Cette candidature l'obligera à quitter son poste de directeur de cabinet de la ville et de l'agglomération au moins six mois avant l'échéance électorale. « D'autres défis nous attendent et je suis lucide sur ces enjeux », précise Vivien Coste. « Ce parcours, je m'y suis préparé. Je serai à l'écoute et en proximité avec les habitants. Je veux renouveler ce lien entre les élus de proximité et les Cahorsins. J'ai eu la chance, aux côtés de Jean-Marc Vayssouze et de Jean-Luc Marx, de disposer de leur confiance et d'une liberté d'action. Ils m'ont donné cette capacité d'agir et de concrétiser à ma place, mais avec eux, un certain nombre de projets : le cinéma Le Grand Palais, la piscine Divonéo, la modernisation des Halles, la mise en œuvre de la gratuité des bus urbains, l'installation de l'Institut des jeunes aveugles avec 47 emplois à la clé, ou encore de la clinique d'ophtalmologie à Fontanes, ainsi que le futur campus de la santé... D'autres défis nous attendent et je suis lucide sur ces enjeux. Je serai un maire ancré dans le réel », prévient le futur candidat, qui s'engagera en campagne fidèle au Parti socialiste, qu'il a rejoint dès les années 2000, mais avec « une large majorité politique portant les mêmes valeurs » et l'implication de la société civile, avec « un renouvellement des hommes et des femmes et des idées ». La sécurité, le logement, la santé et le commerce feront partie de ses priorités. C'est donc un Cahorsin, né dans cette ville, âgé de 39 ans, dont les arrière-grands-parents et grands-parents ont tenu l'épicerie du haut du boulevard, qui se projette dans l'avenir de la ville préfecture du Lot. Pour cela, il a déjà quelques priorités en tête, qu'il évoquait ce jeudi soir, à savoir : « la tranquillité et la sécurité publique, des solutions pour pallier la tension sur le logement, la santé, un domaine sur lequel les collectivités publiques, les partenaires et les professionnels doivent s'atteler de façon collective, ou encore le commerce en profonde mutation qu'il faudra accompagner ». Pour Jean-Marc Vayssouze, ancien maire et sénateur du Lot, la candidature de Vivien Coste à la mairie est « presque naturelle ». « Nous lui exprimons tout notre soutien. Son rôle a été déterminant dans notre capacité à porter les projets structurants de Cahors ; il a une vraie appétence économique (NDLR : Vivien Coste est diplômé d'un master de sciences économiques appliquées à l'ingénierie territoriale). Depuis notre arrivée en responsabilité en 2008, nous avons fait sortir la ville de sa zone d'alerte avec des voyants financiers maintenant au vert. Cette situation saine nous a permis de ne pas augmenter les taux de fiscalité et de les baisser deux années de suite », a-t-il déclaré, insistant aussi sur la capacité de Vivien Coste à faire « cohésion au sein de l'équipe municipale afin de permettre un travail apaisé et respectueux entre les élus ». Quant au maire Jean-Luc Marx, il a reconnu que « cette assurance d'une forme de continuité pour la ville avec Vivien Coste » était aussi une des raisons de sa décision de ne pas se représenter. Il a salué « un directeur de cabinet engagé à 200 %, parfaitement au fait des rouages de la gestion d'une ville et du Grand Cahors, qui a pour lui la jeunesse et l'envergure ». Pour se lancer pleinement en campagne, Vivien Coste quittera son poste actuel au plus tard à l'été. Pour l'anecdote, il était candidat sur la liste de Jean-Marc Vayssouze en 2008, au premier tour des municipales.





