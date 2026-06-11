La grande gagnante de Top Chef 2026, Viviana Pisacane, a remporté la saison 17 avec 69,30 % des voix contre 30,70% des votes pour son concurrent. Elle a également parlé de son projet avec sa famille grâce à sa cagnotte avoisinant les 70 000 euros.

Viviana Pisacane remporte Top Chef 2026 : ' coup de foudre ' pour Hélène Darroze , victoire inattendue, projet avec sa famille … La grande gagnante se confie à Alexy Algar-Denos.

Elle a remporté Top Chef 2026 avec 69,30 % des voix contre 30,70% des votes pour son concurrent. Interrogée par nos confrères du, elle est revenue sur cette belle aventure, sur le fait qu’elle ne s’attendait pas vraiment à ce succès mais aussi sur son projet avec sa famille grâce à sa cagnotte avoisinant les 70 000 euros. Elle a également évoqué le fait qu’elle ne s’est pas préparée pour ce succès et qu’elle parle maintenant trois langues.

Elle a également été contactée par de nombreuses femmes sur les réseaux sociaux. Elle a également parlé de son expérience avec Hélène Darroze et de son soutien mental. Elle a également parlé de son projet avec sa famille et de son envie d'ouvrir un autre concept italien avec sa famille. Elle a également parlé de son expérience culinaire et de son envie d'ouvrir un autre concept italien avec sa famille.

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