Tatsuhiro Suematsu explique pourquoi Vivaldi utilise Chromium tout en conservant sa liberté d'innovation, son rejet de l'IA et sa critique des géants de la tech.

Tatsuhiro Suematsu, fondateur du navigateur Vivaldi, défend une stratégie audacieuse qui consiste à privilégier l'invention d'outils uniques plutôt que de copier les solutions proposées par la concurrence. Basé en Norvège, Vivaldi se positionne clairement comme une alternative robuste aux navigateurs dominés par les géants américains. Cette approche repose sur une interface hautement personnalisable et intègre nativement des fonctionnalités essentielles telles qu'un client de messagerie électronique, un calendrier et un lecteur RSS.

Le choix stratégique de la base de code Chromium

Tatsuhiro Suematsu assume pleinement le choix d'utiliser le moteur Chromium, expliquant qu'aucune option viable n'existe actuellement pour repartir de zéro. Développer un nouveau moteur de navigateur est une entreprise titanesque qui demande des ressources considérables. Vivaldi a déjà franchi cette étape par le passé, une aventure que peu d'acteurs ont tentée avec succès. Bien que préférer une propre base de code soit une évidence pour le contrôle et la stimulation technique, cette voie est techniquement et économiquement fermée pour tout nouveau projet aujourd'hui.

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La réalité du marché montre que même les plus grands acteurs comme Microsoft, Google et Apple ont opté pour des bases de code existantes plutôt que d'en bâtir une nouvelle. Cela signifie qu'il n'est plus envisageable pour quiconque de lancer un nouveau moteur depuis l'origine. Le dilemme pour Vivaldi s'est donc réduit à un choix binaire entre Chromium et Gecko. Tatsuhiro Suematsu estime que l'absence de contrôle total n'est pas un frein majeur, car même avec sa propre base de code, l'adoption des standards dépend de la collaboration industrielle.

Héritage d'Opera et limites des standards du web

Chez Opera, l'équipe avait implémenté de nombreux standards du web bien avant la concurrence, réussissant souvent à les faire adopter au sein du W3C grâce à un intérêt commun. Cependant, lorsque l'entreprise était seule à implémenter une technologie, cela ne menait nulle part sans soutien industriel. Le problème majeur rencontré avec l'ancien moteur Presto d'Opera était le blocage par les concurrents et certains sites web. Même avec une implémentation technique supérieure, l'absence de parts de marché empêchait l'utilisation réelle de ces technologies par les développeurs de sites.

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Tatsuhiro Suematsu considère la décision d'Opera d'abandonner Presto après son départ comme très stupide, car elle a isolé la marque. Avec Vivaldi, le fondateur affirme proposer davantage de fonctionnalités que lors de l'époque Opera. Certaines fonctionnalités anciennes restent à intégrer, mais il est convaincu qu'elles pourront être développées sur la base de Chromium. La priorité reste la compatibilité avec les 99 % d'utilisateurs qui exigent un fonctionnement fluide des sites web, plutôt qu'une pureté technique sans audience.

Modèle économique et indépendance face à la tech

Le navigateur Vivaldi se distingue par son refus catégorique d'intégrer de l'intelligence artificielle générative dans son interface. Tatsuhiro Suematsu livre un plaidoyer vigoureux contre le profilage des utilisateurs et l'emprise croissante des grandes entreprises technologiques. Cette position s'inscrit dans une volonté de préserver l'intimité numérique des utilisateurs, contrairement aux modèles publicitaires dominants. Le projet reste partiellement open source, permettant une certaine transparence tout en maintenant un modèle économique durable sans collecte de données invasive.

L'interview révèle également les attentes de Vivaldi vis-à-vis des régulateurs européens. Le fondateur espère un cadre juridique plus strict pour limiter les abus de position dominante. Si Google devait prendre une direction que plusieurs entreprises comme Microsoft, Brave et Opera refusaient de suivre, le projet Chromium pourrait théoriquement se scinder. Toutefois, Tatsuhiro Suematsu pense que Google souhaite globalement collaborer avec les acteurs en place pour maintenir la stabilité du web ouvert.