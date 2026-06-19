Vitinha, intransférable au PSG et dans le viseur du Real Madrid

Vitinha, devenu indispensable sous Luis Enrique au Paris Saint-Germain, est considéré comme l'un des meilleurs milieux au monde. Le Real Madrid, par l'intermédiaire de Thiago Pitarch, exprime son intérêt pour le joueur portugais malgré son statut intransférable.

Vitinha est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Transféré du FC Porto au Paris Saint-Germain à l'été 2022 pour un montant de 41,5 millions d'euros, le milieu de terrain portugais avait traversé une première saison particulièrement difficile, évoluant dans l'ombre des stars de l'époque comme Verratti, Neymar ou Messi, ce qui lui avait valu une réputation de flop.

L'arrivée de l'entraîneur Luis Enrique a radicalement changé la donne. Devenu un pilier incontournable du dispositif tactique espagnol, le joueur de 26 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste. Son contrat, qui court jusqu'en 2029, le rend intransférable aux yeux de la direction parisienne, et lui-même n'envisage pas un départ. Cette stature n'échappe pas aux clubs européens, notamment le Real Madrid, où le jeune milieu Thiago Pitarch a publiquement exprimé son admiration.

Dans l'émission El Chiringuito, Pitarch a déclaré : "Je ferais venir Vitinha au Real Madrid, même s'il joue au même poste que moi. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, et c'est le Real Madrid.

" Il a également évoqué le retour de José Mourinho sur le banc madrilène, le qualifiant d'entraîneur historique qui a tout gagné et dont la présence est un rêve pour le club. Par ailleurs, Pitarch a souligné l'impact impressionnant de Kylian Mbappé et Vinícius Jr à l'entraînement, rappelant que Mbappé a marqué 40 buts la saison dernière et que Vinícius a souvent fait gagner l'équipe.

Cette rubrique s'accompagne d'autres nouvelles, comme les critiques subies par João Neves du PSG après des commentaires sur Cristiano Ronaldo, et les confidences émouvantes de Nico Williams sur une année difficile





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