Vitinha : 'C'est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans'

Vitinha, le milieu du PSG, a exprimé sa joie et sa fierté après la victoire de son club en Ligue des champions. Il a souligné l'importance de l'équipe et de ses joueurs, qui ont fait preuve de détermination et de sacrifice pour atteindre le but.

Vitinha , le milieu du PSG , savoure la deuxième Ligue des champions remportée par son club aux dépens d' Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but ), après toutes les péripéties intervenues pendant la saison.

C'était une saison dingue, avec beaucoup de hauts et de bas. On était prêts pour les soucis, car on avait commencé la saison avec un peu de préparation. C'est toujours difficile de composer avec ça, mais on a très bien fait. On a joué plusieurs matches sans beaucoup de joueurs importants et même là, on a réussi à répondre présents.

On est arrivés dans le match le plus important de la saison avec presque tout le monde. Finir de cette façon-là, c'est le rêve ultime. Faire le back to back, c'est vraiment une fierté. On l'a mérité, du début à la fin.

Vous êtes un des joueurs qui a le plus joué cette saison. Ce trophée de joueur du match ne vient-il pas récompenser votre importance dans l'équipe ? Je vous laisse le soin de le dire. C'est important de parler de l'équipe.

Ce que toute l'équipe a fait est incroyable. Tout le monde ne peut pas jouer mais même les joueurs qui jouent moins ont le sourire et sont prêts à tout donner. C'est ça qui fait la différence. Ce soir encore, ils sont entrés et se sont battus jusqu'à la fin, Gonçalo Ramos et Lucas Beraldo ont marqué leur tir au but.

On a un groupe incroyable. C'est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans





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