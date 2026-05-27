La vitamine D est aujourd'hui partout, mais les autorités sanitaires allemandes mettent en garde les consommateurs : cette vitamine liposoluble peut devenir dangereuse lorsqu’on joue à l’apprenti médecin et que l’on avale des doses importantes sans aucun suivi médical. La vraie question est simple : à partir de quand un surdosage de vitamine D devient-il dangereux ? Selon les données de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dépasser un certain seuil quotidien augmente le risque de complications graves.

Dans les compléments alimentaires, sur les réseaux sociaux... La vitamine D est aujourd’hui partout. Pourtant, les autorités sanitaires allemandes mettent en garde les consommateurs : cette vitamine liposoluble peut devenir dangereuse lorsqu’on joue à l’apprenti médecin et que l’on avale des doses importantes sans aucun suivi médical.

La vraie question est simple : à partir de quand un surdosage de vitamine D devient-il dangereux ? Selon les données de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dépasser un certain seuil quotidien augmente le risque de complications graves.

Vitamine D : indispensable pour les os, mais risquée en excès Les spécialistes rappellent que la vitamine D joue un rôle essentiel dans l’absorption du calcium et des phosphates, le maintien de la solidité des os, la force musculaire et le bon fonctionnement du système immunitaire. On est donc loin d’une simple vitamine bien-être : parce qu’elle agit sur de nombreux mécanismes du corps, un excès peut aussi entraîner des effets indésirables importants.

À voir aussi Article Vitamine B12 (cobalamine) : rôle et sources alimentaires Article Acide folique : Rôle et sources alimentaires de la vitamine B9 Contrairement à la vitamine C, éliminée rapidement par les urines, la vitamine D est liposoluble : elle se stocke dans les graisses et les muscles. Une consommation trop élevée et répétée finit donc par s’accumuler dans l’organisme.

Peu à peu, le taux de calcium dans le sang augmente et peut finir par affecter les reins, le cœur, voire le cerveau lorsque l’excès se prolonge. À partir de quelle dose la vitamine D devient-elle dangereuse ? Selon l’EFSA, un adulte peut consommer jusqu’à 100 microgrammes par jour, soit 4 000 UI, sans effet néfaste attendu pour la santé. Mais certains spécialistes se montrent plus prudents.

Le médecin endocrinologue Stephan Scharla, cité par Brisant, estime ainsi que : 'Les personnes en bonne santé ne devraient en aucun cas dépasser 4 000 UI par jour, car le risque d’effets secondaires augmente.

' De son côté, la Société allemande de nutrition recommande 20 microgrammes par jour, soit environ 800 UI, chez les adultes qui ne produisent pas suffisamment de vitamine D. Il est également conseillé de ne pas dépasser 20 microgrammes quotidiens via les compléments alimentaires. Des cas d’intoxication ont déjà été observés à partir d’environ 40 000 UI par jour prises pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Les médecins décrivent alors des symptômes typiques liés à l’excès de calcium : Comment éviter un surdosage ? Le surdosage en vitamine D ne vient ni du soleil ni d’une alimentation normale. Le risque provient surtout des compléments fortement dosés, parfois à 20 000 UI par gélule, ou de protocoles en bolus mal compris.

À cela peuvent s’ajouter des aliments enrichis, des produits traités aux UV ou encore plusieurs compléments pris simultanément, créant une 'surdose rampante' sans que la personne en ait conscience. Certaines populations doivent être particulièrement vigilantes : les personnes âgées, les patients souffrant d’insuffisance rénale ou ceux traités par glycosides cardiaques et certains diurétiques.

En cas de prise prolongée au-delà de 1 000 à 2 000 UI par jour, les spécialistes recommandent un suivi biologique avec dosage du 25(OH)D, du calcium sanguin et contrôle de la fonction rénale afin de détecter une éventuelle hypervitaminose D. Diapo : Manque de vitamine D : 10 symptômes typiques chez l'adulte Sources Partager sur : À voir aussi Nutrition | Article Vitamine E - Bienfaits et sources alimentaires - Doctissimo Nutrition | Article Vitamine A (bêta-carotène) : apport, aliments, carence Nutrition | Article Carence en vitamine D : symptômes et conséquences Nutrition | Article Vitamine K : rôle, bienfaits, sources alimentaires et carence Nutrition | Article Vitamine B3 ou niacine - Rôle et sources alimentaires Nutrition | Article Vitamines : bienfaits, carences, laquelle choisir ?

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