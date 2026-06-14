Visites du jeudi : découvrir le savoir-faire de la Manche

Cet été, 87 entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et de services vont ouvrir leurs portes au public dans le département de la Manche. Les visiteurs pourront ainsi découvrir la diversité des productions locales et rapprocher consommateurs et producteurs.

Découvrez le savoir-faire de la Manche. Cet été, poussez les portes des artisans, producteurs et fermes locaux lors de visites guidées, dès le 18 juin et jusqu'en septembre.

Rachel Langlois ouvre son atelier Le souffle d'Hestia à Ducey, les 18 juin, 2, 16, 23 et 30 juillet, 6, 20, 27 août, 3 et 10 septembre à 14h30. Du 18 juin au 10 septembre, 87 entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et de services vont ouvrir leurs portes au public dans le département.

Depuis plus de trente ans, l'opération des 'Visites du jeudi' est une initiative portée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ouest, un tourisme d'expérience qui séduit un public en quête d'authenticité. Chaque année, des milliers de visiteurs franchissent ainsi les portes d'exploitations agricoles, d'ateliers artisanaux ou de sites industriels pour comprendre comment sont fabriqués les produits qui les entourent.

'Cela peut susciter des vocations chez les jeunes', a rappelé Jean-Denis Meslin, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat Normandie. Une conviction partagée par l'ensemble des partenaires, alors que de nombreux secteurs peinent à recruter et cherchent à faire connaître leurs métiers. Nadège Mahé, représentante de la Chambre d'agriculture, a souligné l'importance de ces rencontres pour valoriser la diversité des productions locales et rapprocher consommateurs et producteurs.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir la ferme laitière et la fabrication de Camembert de Normandie AOP, l'élevage de chèvres bio et la fabrication de fromages, l'élevage équin et les cosmétiques au lait de jument, la ferme pédagogique, la caramelerie, la fromagerie et la brasserie, le fumage artisanal de poissons, la fabrication artisanale de macarons et de chocolats, la fabrication de la véritable andouille de Vire, la production de bières locales, la microbrasserie artisanale locale, la distillerie de Calvados, les ateliers culinaires et les jeux de société autour de la crêpe, la production de charcuterie et les produits traiteur, la fabrication de tapis et de tapisseries en laine, la fabrication de vêtements esprit marin





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Visites Du Jeudi La Manche Artisans Producteurs Fermes Locales Tourisme D'expérience

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Primes des joueurs : les montants et les systèmes chez les grandes nationsCe texte compare les primes versées aux joueurs de différentes nations lors de grandes compétitions, tels que le Championnat du monde de football. Il évoque les montants et les systèmes en vigueur, ainsi que les conditions de partage des primes entre les joueurs et le staff.

Read more »

Une technique préventive colore les dents pour rendre les visites chez le dentiste plus agréablesDes dentistes utilisent une technique préventive pour colorer les dents des enfants en bleu, rose ou vert, ce qui rend les visites chez le dentiste plus agréables et les protège contre les caries.

Read more »

Les robots de ménage dotés d'IA quittent les labos pour les salons chinoisLe travail de Lin Meiqiong, agente d'entretien à Pékin, est devenu un peu plus simple depuis l'arrivée de son nouveau binôme, un grand robot équipé de deux pinc...

Read more »

Une « révélation » : originaire de la Manche, Fanny guide les marcheurs sur les chemins de CompostelleOriginaire de Saint-Lô (Manche), Fanny Eude accompagne les marcheurs sur les chemins de Compostelle au sein de l’association Chemin faisant. Nous l’avons rencontrée.

Read more »