Visite Officielle du Lot-et-Garonne : Une Découverte du Potentiel Touristique

Le ministre du tourisme a effectué une visite officielle dans le Lot-et-Garonne, un département en plein développement touristique. Au cours de cette visite, il a rencontré les acteurs du tourisme locaux, écouté leurs projets et s'est familiarisé avec les atouts touristiques du territoire. Le ministre a salué l'engagement du Lot-et-Garonne dans la stratégie nationale de tourisme, qui vise à faire de la France la première destination mondiale en 2030.

Le Lot-et-Garonne n'est peut-être pas le département le plus touristique de Nouvelle-Aquitaine, mais il est en plein développement et possède un fort potentiel touristique. Son offre est particulièrement intéressante, avec un focus sur la nature, le patrimoine et les itinéraires cyclables. En visitant plusieurs villes du département, j'ai eu l'occasion de rencontrer les acteurs du tourisme et d'échanger avec eux sur les perspectives et les projets en cours.

En tant que ministre du tourisme, je suis convaincue que l'écoute des acteurs locaux est essentielle pour mettre en place des politiques publiques efficaces. Les bonnes idées viennent du terrain, et c'est en les écoutant que nous pouvons ajuster et infléchir les politiques publiques. Le Lot-et-Garonne est en phase avec la stratégie nationale, qui vise à faire de la France la première destination mondiale en 2030, tout en étant durable, innovante et inclusive. Sur le volet environnemental, de nombreux projets sont déjà engagés, mettant en avant la ruralité, qui est l'un de nos enjeux majeurs. En matière d'accessibilité, le Lot-et-Garonne est exemplaire : Center Parcs a été le premier à obtenir le label Tourisme & Handicap, ce qui est une avancée majeure. Enfin, l'innovation est également au rendez-vous, avec l'usage de nouvelles technologies et même de l'intelligence artificielle par certains acteurs du tourisme local. Le département est le mieux placé pour définir son identité et la valoriser. Je trouve que le projet autour des bastides, qui implique cinq départements, est une excellente initiative. Ce projet permettra aussi de mieux faire connaître les bastides, qui sont une richesse du Sud-Ouest. J'ai également rencontré des élus et des directeurs de structures qui m'ont présenté un très joli projet de regroupement d'offices de tourisme pour proposer une offre beaucoup plus large et intégrée, permettant de travailler en complémentarité. C'est exactement ce que j'ai observé avec ce rapprochement des offices de tourisme : une volonté de consolider les expériences et de proposer du tourisme expérientiel à nos visiteurs. Cela inclut la visite de sites patrimoniaux, la découverte de musées, l'œnotourisme, ainsi que l'agritourisme. J'ai trouvé cette approche très intéressante, d'autant plus qu'un calendrier est déjà prévu pour que, dès 2026, ces trois offices de tourisme ne forment plus qu'une seule structure





