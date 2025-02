Visite intimiste de l'Élysée: Macron dévoile ses choix artistiques et envisage un nouveau départ

Emmanuel Macron a offert une visite privée de l'Élysée au journaliste Richard Quest, dévoilant ses choix d'art contemporain et évoquant un possible changement de résidence pour lui et Brigitte Macron.

Emmanuel et Brigitte Macron ont décoré le palais de l' Élysée à leur goût depuis leur arrivée en 2017. Le couple présidentiel a privilégié de superbes œuvres d' art contemporain qui embellissent plusieurs pièces de cet édifice historique. Bien que le président de la République garde généralement son intimité loin des regards du public, il a fait une exception en accordant une visite privée au journaliste Richard Quest de CNN après une interview diffusée le dimanche 9 février dernier.

Pour ouvrir cette visite exceptionnelle, Emmanuel Macron a emmené son invité dans le salon Cléopâtre, où une tapisserie moderne dessinée par Yves Oppenheim, utilisant pas moins de 173 couleurs, était exposée. Le président a révélé au journaliste qu'il avait personnellement choisi cette œuvre d'art. « Nous collaborons avec les meubles nationaux et certains musées pour choisir les pièces qui seront installées ici », a-t-il partagé.Leur parcours les a ensuite menés dans le salon Pompadour, où plusieurs pièces de designers français étaient présentes. Parmi elles, on trouvait des tables basses modernes de Bismut & Bismut, un canapé Niko du créateur Thierry Lemaire et la tapisserie de Miro « La femme au miroir » accrochée au mur. Le chef de l'État s'est arrêté devant une œuvre qu'il avait commandée à Anselm Kiefer à l'occasion du bicentenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette petite visite s'est achevée dans le Vestibule d'honneur avec une question de Richard Quest : « Si vous ne pouviez choisir qu'une pièce en partant, laquelle prendriez-vous ? » Emmanuel Macron a répondu de manière surprenante : « Vous savez quoi, je prendrais juste mon stylo et je recommencerais », a-t-il avoué. Par ailleurs, Emmanuel et Brigitte Macron auraient envisagé de vendre leur maison du Touquet, dans le Pas-de-Calais, où ils passent une partie de l'année. Selon des informations de Marianne, le couple présidentiel aurait l'intention d'acheter une nouvelle demeure. « Mme Macron recherche dans le « triangle d’or », comme on appelle ici le secteur entre la plage, le phare et le centre-ville », a expliqué un agent immobilier de la commune. Brigitte Macron aurait même eu un coup de cœur pour deux maisons évaluées à plusieurs millions d'euros. « Mais rien n'est fait », a précisé une proche de la Première dame.





