Visite de l'école Simone-Veil avec une UEMA pionnière en Lot-et-Garonne

Alexandre Falco, directeur académique de Lot-et-Garonne, a visité l'école Simone-Veil, qui abrite une UEMA pionnière dans le département. L'unité accueille sept élèves autistes et s'appuie sur une équipe de professionnels dévoués pour leur offrir un environnement d'apprentissage adapté.

Alexandre Falco, directeur académique des services de l’ Éducation nationale de Lot-et-Garonne, a effectué une visite à l'école Simone-Veil mardi 11 février. Cette école, maternelle et primaire, abrite depuis 2016 une Unité d'enseignement maternelle autisme ( UEMA ), une première dans le département.

Cette UEMA est le fruit d'une collaboration tripartite entre l'Algeei (association gérant et coordonnant 36 établissements sociaux et médico-sociaux), la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et la mairie d'Agen, qui met à disposition les locaux et le personnel. \L'UEMA de l'école Simone-Veil accueille actuellement sept élèves de maternelle et s'appuie sur une enseignante spécialisée, Mathilde Dausse, et quatre éducateurs à plein temps, ainsi qu'une psychologue et psychomotricienne à mi-temps. Ces professionnels créent un environnement d'apprentissage adapté pour les élèves présentant des troubles du spectre autistique. Un enfant trisomique a récemment rejoint le dispositif. \Mathilde Dausse a admis que « l'orientation des élèves dont l'objectif est l'intégration dans une école ordinaire est un sujet crucial préparé en amont avec les écoles d'accueil, notamment l'école Édouard-Herriot. » Le directeur académique a quant à lui souligné la qualité du travail de l'équipe impliquée dans le dispositif : « Je suis impressionné par votre maîtrise émotionnelle. Vous devez être très rassurants pour les familles. » Les parents sont en effet étroitement associés au travail éducatif effectué auprès de leur enfant. Une collaboration étroite existe entre le secteur éducatif et le secteur thérapeutique.





