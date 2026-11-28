Alice Rufo officialise l'arrivée du NH90 au 4e RHFS et inaugure le Service National. Rencontre entre jeunes volontaires et Colonel Achille Muller.

La ministre déléguée auprès du ministre des Armées, Alice Rufo, a effectué une visite stratégique à Pau ce vendredi 27 novembre. Cette intervention officielle visait à deux objectifs majeurs : officialiser l'intégration du nouvel hélicoptère NH90 au sein des forces spéciales et rencontrer les premiers volontaires du nouveau Service national. L'agenda de cette journée s'articulait autour d'un échange entre trois générations de militaires, illustrant la continuité et l'évolution de l'effort de défense français.

Officialisation du NH90 au 4e RHFS

La première étape de la visite d'Alice Rufo s'est déroulée sur la base du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. La ministre était présente pour saluer l'arrivée opérationnelle de l'hélicoptère NH90, un équipement de pointe destiné à renforcer les capacités d'intervention rapide. Cet appareil représente une étape concrète dans la modernisation du matériel militaire français, répondant directement aux besoins identifiés par les unités de combat.

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Alice Rufo a souligné que cet investissement matériel illustre la concrétisation du doublement du budget des armées réalisé au cours des dix dernières années. Selon la ministre, il est essentiel de traduire les votes budgétaires en capacités opérationnelles tangibles sur le terrain. Elle a spécifiquement félicité la conception de cet appareil, qui a été développée en collaboration étroite avec les forces spéciales pour s'adapter à leurs exigences tactiques précises. Pour elle, cette collaboration garantit que l'équipement arrive directement entre les mains des combattants qui en ont le besoin vital.

Inauguration de la première promotion du Service national

Parallèlement à la cérémonie militaire, Alice Rufo s'est rendue à l'École des troupes aéroportées de Pau pour rencontrer les volontaires de la première promotion du nouveau Service national. Cette promotion a été officiellement baptisée " Henri Fertet ", rendant hommage à une figure militaire notable. La ministre a échangé directement avec ces jeunes femmes et jeunes hommes, dont l'engagement est ouvert aux personnes âgées de 18 à 25 ans. Elle a partagé avec eux leurs aspirations opérationnelles, notant qu'ils souhaitent patrouiller avec le drone Sentinelle ou pratiquer le saut en parachute.

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Le dispositif du Service national, lancé en septembre dernier, propose un engagement militaire d'une durée de dix mois. Le gouvernement prévoit une évolution significative de cette offre, avec une augmentation du nombre de volontaires attendue pour passer de 3 000 à 10 000 participants. Alice Rufo a défini ce service comme étant véritablement militaire, conçu pour appuyer les forces armées existantes plutôt que comme une simple formation civique. La structure vise à intégrer ces volontaires dans une logique de soutien actif aux opérations de défense nationale.

Dialogues intergénérationnels avec le Colonel Achille Muller

L'élément historique majeur de cette journée a été la rencontre avec le colonel Achille Muller. Âgé de 101 ans, il est le fondateur du musée des parachutistes de Pau et le dernier survivant des SAS français de la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre au musée a permis un échange profond entre l'ancienne résistance et les nouvelles recrues militaires. Le vétéran de la France libre a insisté sur la nécessité impérieuse de dispenser une formation militaire solide aux jeunes volontaires du Service national.

Fort de son expérience de guerre, le colonel Achille Muller a salué la durée de dix mois de l'engagement proposé. Il a rappelé que la formation de base, ou " biffin ", nécessite déjà trois mois d'efforts intenses. Il a ajouté que les spécialités militaires requièrent un temps d'acquisition des compétences bien plus long. Pour le dernier des SAS français, cette rigueur pédagogique est indispensable pour préparer des combattants capables de s'adapter aux réalités du champ de bataille moderne.

Enjeux de défense et résistance morale

La discussion a également abordé les défis géopolitiques actuels et la nécessité d'une préparation nationale. Face à la question de savoir si ce regain d'engagement doit préparer les Français à des temps difficiles, Alice Rufo a affirmé qu'un pays se défend en permanence. Elle a cité l'exemple de la résistance ukrainienne pour illustrer comment la force morale permet de tenir lorsque les circonstances deviennent dures. Pour la ministre, la capacité d'un État à résister dépend essentiellement de son âme collective et de sa détermination.

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Le colonel Achille Muller a renforcé cette réflexion en expliquant que les combattants qui se défendent possèdent une conscience claire de leur cause, ce qui triple leur force morale. Il a conclu cet échange en rappelant une conviction fondamentale issue de son passé militaire : le soldat est d'abord une question de force morale, l'arme étant un outil secondaire. Cette vision historique rejoint l'approche contemporaine de la ministre, qui lie équipement moderne et cohésion humaine pour assurer la souveraineté du pays.