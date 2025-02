Viril: Un regard profond sur les mythes et réalités de la masculinité

Documentaire en trois épisodes disponible sur Arte.tv, 'Viril' explore les racines profondes du mythe de la virilité, son évolution à travers les siècles et les enjeux contemporains de la masculinité.

Le discours de la crise de la virilité est presque aussi ancien que la virilité elle-même. C’est avec ces mots que la philosophe Olivia Gazalé, autrice de Mythe de la virilité (2017), introduit le premier épisode de Viril, disponible, comme les deux suivants, sur la plateforme Arte.tv, ce vendredi 14 février 2025.

Grâce à des réflexions profondes portées à tour de rôle par de nombreux invités (sociologues, auteurs, journalistes, chercheuses) apparaissant face caméra, les réalisatrices Camille Juza (déjà derrière Toutes musclées) et Matthias Vaysse nous offrent le cadeau de Saint-Valentin dont toute personne s’intéressant aux rapports sociétaux actuels peut rêver. \Car Viril – La masculinité mise à mâle s’impose comme le premier documentaire accessible à tous.tes sur le sujet. En remontant le temps, de l’Antiquité et l’apparition de la 'hiérarchisation des sexes' théorisée par Aristote, au XXe siècle, traversé par les guerres et les régimes fascistes, la virilité a des racines profondes, ancrées dans des régimes politiques. Avec de nombreuses images d’archives et d’actualités plus récentes, notamment l’utilisation des mythes virilistes par Emmanuel Macron, le premier épisode s’attache à montrer comment ce concept a été renforcé dans nos sociétés alors que le discours de crise de la masculinité persiste. En mêlant ces interventions et images d’archives à des extraits vidéos de masculinistes publiées sur les réseaux sociaux, Viril rend son propos d’autant plus fort, montrant que ces canaux permettent aujourd’hui à ce mythe d’être véhiculé à grande échelle et sans aucun contrôle, ni modération. Des propos qui paraissent d’autant plus frappants aujourd’hui puisque le documentaire a été écrit et réalisé avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la prise de parole de Mark Zuckerberg annonçant l’assouplissement de la modération des contenus de Facebook et Instagram, comme Elon Musk l’avait déjà fait pour X (anciennement Twitter) depuis son rachat, en 2022. \Déconstruire le mâle Quels hommes participent à des clans, clubs et réseaux masculinistes, et pourquoi ? L’épisode 2 éclaire largement sur les évolutions et représentations des courants masculinistes. Ensemble, en organisant des week-ends entre hommes, et seulement entre hommes, ils 'vivent pendant quelques jours sur un mode qui leur restitue leur possibilité de dominer la nature, de retrouver ce qu’ils appellent des instants premiers, qu’ils considèrent comme ayant été bafoués', éclaire l’historien Georges Vigarello, auteur d’Histoire de la virilité. Les extraits de reportages des années 1970 – remis en avant sur les réseaux sociaux et vivement critiqués ces dernières années – où les hommes sont questionnés sur les violences conjugales et le viol conjugal sont particulièrement bien exploités et décryptés. La période coïncide avec une nouvelle vague du féminisme et le bouleversement de la famille, où 'le père perd son statut de Dieu tout puissant de la famille'. Et enfin, comment se débarrasser de la virilité et déconstruire le mâle ? C’est tout l’enjeu du troisième et dernier épisode (on en aurait volontiers regardé plus) s’attachant aux lieux encore toujours majoritairement masculins. Dans le milieu professionnel notamment, l’histoire et la pop culture n’ont fait que renforcer l’importance d’un entre-soi masculin. 'La masculinité, comme la virilité, c’est une affaire de transmission. Une forme de continuité se fait à tous les stades de la vie', éclaire la sociologue Haude Rivoal. Plusieurs pistes évoquant la façon dont elle perdure et les manières de s’en éloigner sont évoquées, en particulier par le journaliste Selim Derkaoui, le sociologue Marwan Mohammed, le danseur et chorégraphe Bolewa Sabourin. La réflexion collective est ouverte.





