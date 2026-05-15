Virgine Efira enchante le Festival de Cannes avec un vestiaire officewear sophistique

Virginie Efira a enchante le Festival de Cannes en arborant un vestiaire officewear sophistique. Elle a choisi un ensemble Saint Laurent composé d'un bas court et d'un blazer façon veste de smoking, qui a révélé ses jambes, sublimées par une paire de sandales à brides, parfaits pour la météo cannoise.

Le 15 mai 2026, à l'occasion du quatrième jour du Festival de Cannes, Virginie Efira a embaumé le bitume de l'Hôtel Martinez en une tenue dont elle connaît tous les codes, synonyme d'une élégance française maîtrisée.

Elle n'en finit pas de nous impressionner par son style. Le 14 mai 2026, Virginie Efira a déjà eu une apparition lumineuse sur les marches du Festival de CannesLe lendemain, lors du photocall du long-métrage, la comédienne franco-belge s'est fait remarquer avec l'une de ses silhouettes signatures. Elle a misé, lors de cet événement célébrant le 7ème art, sur un ensemble Saint Laurent composé d'un bas court et d'un blazer façon veste de smoking. Un style élégant et assuré.

Un ensemble XXL droit en laine à double boutonnage avec fermeture à six boutons et revers en pointe, munie d'une courbure structurée qui lui conférait une certaine stature et soulignée par une paire de sandales à brides, parfaites pour la météo cannoise. Pour le make-up, elle a affiché un brushing impeccable avec une raie centrale et les pointes coiffées vers l'intérieur.

Si Virginie Efira a préféré un vestiaire officewear sophistiqué à l'habituelle robe longue, ce n'est pas anodin, par exemple avec une tenue noire fourreau de Charlotte Cardin, une robe noire fourreau ornée de broderies et de sequins de Charlotte Cardin, une robe noire fourreau ornée de broderies et de sequins de Charlotte Cardin, une robe longue en dentelle noire transparente de Charlotte Cardin, une robe noire fourreau ornée de broderies et de sequins de Charlotte Cardin, une robe lilas fendue de Iris Mittenaère, une robe noire fourreau ornée de laiton et de dostato de Charlotte Cardin, ou une robe semi-transparente violette à bustier de Demi Moore.

Leïla Bekhti dans une robe noire fourreau ornée de broderies et sequins, accessoirisée de bijoux Chaumet, quant à elle, a fait sensation lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Entre robes couture, strass et paillettes, la Croisette dévoile un défilé de looks rocailleux pour la 79ème édition du Festival de Cannes. Isabelle Huppert, Ebony, Iris Mittenaere, Demi Moore et Charlotte Cardin notament parmi les plus belles looks.

Il ne manqueront pas la montée des marches où les stars montreront les vêtements phares du jour





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