Pascal Schartner lance Vire Drone Solutions à Vire Normandie. Son entreprise utilise des drones pour le nettoyage de toitures, offrant une alternative sûre aux méthodes traditionnelles sans risques de chute.

À Vire Normandie, Pascal Schartner, 56 ans, a fondé l'entreprise Vire Drone Solutions. Cette nouvelle société propose un service innovant de nettoyage de toitures par drone. L'objectif est d'offrir une alternative aux méthodes traditionnelles qui nécessitent des échafaudages.

Parcours professionnel et formation technique

Pascal Schartner enseigne l'Éducation Physique et Sportive depuis 30 ans. Il a décidé de changer de voie suite à un licenciement économique. La découverte de cette nouvelle carrière professionnelle survient lors d'un repas familial. Son frère, qui travaille chez Pascal Schartner doit déposer une demande d'autorisation auprès de la préfecture au moins onze jours avant l'intervention, lui suggère de se former au pilotage de drones.

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Il se rend alors chez Kavok à Nancy. Il y apprend le pilotage professionnel des drones. Pascal Schartner maîtrise la réglementation de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Il apprend également le langage de l'aviation et les messages météo en anglais. En août, il retourne chez Kavok pour dix jours de formation.

Cette formation est consacrée spécifiquement aux techniques de démoussage et de nettoyage. Pascal souhaite allier l'efficacité moderne à une démarche de terrain. Il propose une alternative plus sûre, plus rapide et respectueuse des structures existantes par rapport aux méthodes traditionnelles. Pour le moment, il est le seul dans la région à proposer ce service.

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Technologie du drone et précision des interventions

L'appareil utilisé pèse 9 kg. Il est relié à une pompe au sol par un câble en kevlar. Le drone est équipé d'une rampe orientable munie d'une, deux ou trois buses. Il permet de pulvériser les produits de traitement avec précision. L'appareil reste stable au-dessus de la surface à nettoyer.

L'avantage principal est de ne pas avoir à monter sur la toiture. Cette méthode évite le recours aux échafaudages, aux nacelles et aux échelles. Elle limite ainsi les risques de chute et de détérioration des matériaux. Pascal Schartner intervient contre les mousses, les lichens, les traces noires et les salissures.

Il intervient également sur les traces liées à la pollution. Le traitement repose sur une pulvérisation de produit qui agit progressivement. Il n'est pas nécessaire de rincer la toiture. La pluie et le vent se chargent ensuite d'évacuer les végétaux et les dépôts au fil des semaines et des mois.

Délais d'action et entretien des panneaux solaires

Un entretien régulier est indispensable pour préserver les supports. Cela permet d'éviter des infiltrations ou des rénovations lourdes. Les tuiles, ardoises et bardages sont ainsi protégés. Les traces noires peuvent ainsi disparaître en quatre à cinq semaines. Les lichens et certaines taches blanches ou orangées demandent parfois huit à dix mois.

L'entreprise intervient également sur les panneaux photovoltaïques. Ces panneaux sont encrassés par les poussières, les pollens et les lichens. Le nettoyage par drone s'effectue exclusivement à l'eau. Le procédé permet de retrouver un rendement optimal en toute sécurité.

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Cette méthode évite de marcher sur les panneaux fragiles. Elle empêche également de rayer le verre. Pascal Schartner souligne que le traitement et le nettoyage servent aussi à valoriser son patrimoine. Il faut parfois rappeler des choses simples pour maintenir la qualité des installations.

Règlementation stricte et tarifs indicatifs

Le pilotage d'un drone professionnel ne s'improvise pas. Avant chaque intervention, Pascal Schartner doit vérifier les conditions météorologiques. Il examine les contraintes liées à l'environnement du chantier. Les vols sont limités à 120 mètres d'altitude. Ils doivent rester dans le champ de vision du pilote.

La pulvérisation est interdite lorsque le vent dépasse 20 km/h. L'intervention nécessite une température comprise entre 5 et 25 °C. Les tarifs indicatifs varient selon le service. Le nettoyage et démoussage de toiture coûte 6 €/m².

Le traitement hydrofuge seul est facturé 8 €/m². Le démoussage et traitement hydrofuge coûtent 13 €/m² au lieu de 14 €/m². Les interventions sont possibles du lundi au dimanche. Cette offre répond à une demande de la population qui attendait des nouveautés.