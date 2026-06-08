Violettes en colère : manifestation contre les violences sexuelles contre les femmes et les enfants à Paris

Des militants, femmes, mamans, enfants, hommes et éducateurs spécialisés dans la protection de l'enfance ont manifesté contre les violences sexuelles contre les femmes et les enfants à Paris, trois mois jour pour jour après la journée internationale des droits des femmes. Les manifestants ont réclamé une loi globale sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des enfants et ont invité les responsables politiques à faire leur travail.

Trois mois jour pour jour après la journée internationale des droits des femmes , Paris reprend des couleurs violettes. Les militantes, femmes, mamans, enfants, hommes aussi, 1.700 personnes (selon la préfecture de police de Paris) ont manifesté contre les violences sexuelles contre les femmes et les enfants.

Carla*, Anouk, Rodolphe et Sawsane sont quelques-uns des militants présents. Carla, éducatrice spécialisée dans la protection de l’enfance et « tata », a déclaré : « On a laissé passer les autres, même si on s’est mobilisés, mais là la mobilisation est dans toute la France et j’espère qu’on arrivera à faire entendre nos voix.

» Anouk, militante du collectif Féministes révolutionnaires, a ajouté : « Des gouttes d’eau on en a eu plein ces dernières années, malheureusement, Lyhanna n’est pas la seule victime de ces violences-là. » Rodolphe, avocat spécialiste de la protection de l’enfance, a estimé que le problème est plus profond et vient davantage d’un « secret de polichinelle ». Il a appelé à « changer la manière de penser ces choses ».

Sébastien Lecornu, secrétaire d’État chargé de la Famille, de la Solidarité et de la Santé, a réuni les ministres concernés pour discuter de nouvelles mesures. Les militants réclament l’examen d’une loi globale sur les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants déposée en 2025. Les appels de la coalition d’associations, ONG et syndicats féministes et enfantistes ont été entendus. Les responsables politiques ont été invités à faire leur travail et à appliquer les dispositifs protecteurs existants.

Les manifestants ont réclamé une minute de « bruit » pour se faire entendre des responsables politiques. La chanteuse Suzane a interprété son titre « J’accuse » lors d’un rassemblement pour Lyhanna à Paris. Grégory Bobbato, personnalité politique, a improvisé un discours en appelant les responsables politiques à faire leur travail. Les manifestants ont manifesté sur la petite place Lépine, située sur l’île de la Cité, en hommage à Lyhanna.

Les appels de la coalition d’associations, ONG et syndicats féministes et enfantistes ont été entendus. Les responsables politiques ont été invités à faire leur travail et à appliquer les dispositifs protecteurs existants. Les manifestants ont réclamé une minute de « bruit » pour se faire entendre des responsables politiques. La chanteuse Suzane a interprété son titre « J’accuse » lors d’un rassemblement pour Lyhanna à Paris.

Grégory Bobbato, personnalité politique, a improvisé un discours en appelant les responsables politiques à faire leur travail. Les manifestants ont manifesté sur la petite place Lépine, située sur l’île de la Cité, en hommage à Lyhanna





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