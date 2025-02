Violette Dorange, nouvelle détentrice du record de précocité au Vendée Globe

Violette Dorange, 23 ans, a écrit son nom dans les annales du Vendée Globe en devenant la plus jeune skipper à boucler cette course mythique.

Violette Dorange, à seulement 23 ans, 9 mois et 19 jours, a écrit son nom dans les annales du Vendée Globe en devenant la skipper la plus jeune à boucler cette course mythique. Son arrivée dimanche à La Trinité-sur-Mer, devant des dizaines de milliers de supporters venus l'accueillir, a marqué le point culminant d'une aventure extraordinaire.

Violette Dorange, étudiante en génie maritime, a non seulement battu le record précédent détenu par le Suisse Alan Roura, mais elle a également captivé l'attention du public avec sa performance admirable lors de cette édition 2024-2025. Cette jeune femme talentueuse est devenue une véritable star du Vendée Globe, avec plus d'un demi-million d'abonnés sur Instagram. Son parcours impressionnant est le fruit d'une passion pour la voile née très tôt. A seulement 15 ans, elle était déjà la première femme à traverser la Manche sur un Optimist. Plus tard, elle a été la première à franchir le détroit de Gibraltar sur le même dériveur. En 2020, à l'âge de 20 ans, elle a participé à la Solitaire du Figaro, finissant à la 30e place. Alan Roura, âgé de 23 ans et 11 mois lors de son arrivée en 2017, avait longtemps détenu le record de la plus jeune personne à boucler le Vendée Globe. Il a également participé à l'édition 2020-2021, terminant à la 17e place. Ellen MacArthur, la légende anglaise du sport nautique, détient le record féminin. Elle avait 24 ans, 7 mois et 3 jours lors de son arrivée en 2001, terminant deuxième de la quatrième édition. Elle a été anoblie par la reine Elizabeth II et a continué à briller sur les mers, battant notamment le record du tour du monde à la voile en solitaire en 2005. Alain Gautier s'est également illustré dans cette course, étant le plus jeune vainqueur avec 27 ans et 11 mois lors de son arrivée en 1994. François Gabart, âgé de 29 ans et 10 mois lors de sa victoire en 2013, reste le cinquième plus jeune skipper de l'histoire du Vendée Globe. Il a réalisé un exploit remarquable en bouclant la course en 78 jours, 2 heures et 16 minutes





