Violette Dorange : La Plus Jeune Skipper à Boucler le Vendée Globe

Violette Dorange, 23 ans, a réalisé un exploit majeur en devenant la plus jeune skipper à terminer le Vendée Globe, un défi nautique réputé pour sa difficulté. Sa aventure de trois mois, partagée sur les réseaux sociaux, lui a valu une popularité grandissante. Elle utilise cette visibilité pour promouvoir ses sponsors et les fondations qu'elle soutient.

Violette Dorange, âgée de 23 ans, a réalisé un exploit remarquable en bouclant le Vendée Globe en 90 jours, 22 heures, 37 minutes et 9 secondes. Elle devient ainsi la plus jeune skipper à avoir terminé cette course légendaire. Tout au long de son périple de trois mois, Violette a partagé son quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où elle compte désormais 624 000 followers.

Cette popularité grandissante est devenue tangible lors de son arrivée aux Sables d'Olonne, où elle a été accueillie par une foule immense. « Je savais que le projet commençait à prendre une certaine notoriété, (...) C'est vrai que, par contre, j'ai halluciné quand je l'ai vu pour la première fois, vraiment concrètement, parce que j'ai eu un vrai bain de foule à l'arrivée, et pour le coup, non, je ne m'attendais pas à autant », a-t-elle confié sur RTL.Cette visibilité offre à Violette une plateforme précieuse pour promouvoir ses sponsors et, plus important encore, les fondations qu'elle soutient : Apprentis d'Auteuil et Mécénat Chirurgie cardiaque. « Toute cette communication, elle sert pour ça », explique-t-elle avant d'ajouter : « Et puis, je pense que c'est trop chouette de partager ça avec les jeunes. Enfin, moi, je suis super heureuse que mon projet touche les plus jeunes, les enfants. J'espère que ça va les inspirer pour, eux, se lancer dans l'aventure ».Violette Dorange a annoncé qu'elle serait probablement au départ du prochain Vendée Globe en 2028, promettant ainsi d'écrire de nouvelles lignes dans l'histoire de la course.





