Violentes tentatives de cambriolage : deux hommes condamnés en Nord

Toujours à Wattignies, en plein jour, une tentative d'effraction dans une maison a conduit deux hommes devant le tribunal. Le tribunal a réagi fermement contre leurs explications étranges en vue de minimiser leur rôle dans les faits. Les deux prévenus ont été condamnés pour un vol par effraction, notamment à la violence contre les victimes.

Une violente tentative de cambriolage à Wattignies ( Nord ) a amené deux hommes devant le tribunal, le 18 mai. Le tribunal s'est montré inflexible face à leurs versions plutôt farfelues, alors que tous deux ont été lourd passé judiciaire.

L'un a des pertes de mémoire, qui le font oublier jusqu'à son emploi du temps d'il y a quelques jours ; l'autre n'a rien vu, rien entendu, alors qu'une scène chaotique se jouait à quelques mètres de lui. Ces versions, ce sont celles que deux hommes, particulièrement violents pour les victimes, puisqu'elles étaient à leur domicile, avec leur petite-fille, au moment des faits. Cette tentative de cambriolage a eu lieu le 26 mars à Wattignies, dans le Nord.

Bien que formellement reconnus par les occupants de la maison, les deux prévenus se sont empêtrés dans leurs mensonges. Ils habitaient la même ville en Algérie et sont arrivés à la métropole lilloise, où ils enchaînaient les délits, avec plusieurs casiers judiciaires entre les mains. Essentiellement pour des vols aggravés et vols en réunion..





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