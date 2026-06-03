Violences xénophobes en Afrique du Sud : des centaines d'étrangers se réfugient dans des salles communales

Des centaines de ressortissants étrangers se sont réfugiés dans des salles communales en Afrique du Sud après avoir été menacés par des groupes anti-migrants. Les étrangers ont déclaré avoir fui leur domicile pour échapper aux violences et avoir passé leurs nuits dans les montagnes et la brousse avant de se rendre dans des centres communautaires.

Des centaines de ressortissants étrangers se sont réfugiés dans des salles communales en Afrique du Sud après avoir été menacés par des groupes anti-migrants. Ces derniers leur ont ordonné de quitter le pays, arguant qu'ils n'avaient rien à faire là-bas.

Les étrangers ont déclaré avoir fui leur domicile pour échapper aux violences et avoir passé leurs nuits dans les montagnes et la brousse avant de se rendre dans des centres communautaires. Le gouvernement sud-africain a démenti toute implication dans ces violences, mais les manifestations xénophobes se poursuivent dans le pays. Des centaines d'étrangers ont déjà été rapatriés vers leur pays d'origine, tandis que d'autres sont en attente de départ.

Les propriétaires de logements ont ordonné à leurs locataires non sud-africains de partir immédiatement, ce qui a poussé les étrangers à se réfugier dans des salles communales où ils reçoivent de la nourriture et des vêtements. Les autorités locales ont déclaré qu'elles feraient tout pour protéger les étrangers et leur fournir une aide humanitaire.

Les violences xénophobes se poursuivent en Afrique du Sud, mais les autorités locales et les ONG travaillent ensemble pour apporter une aide aux étrangers et rétablir la paix dans le pays





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