La commission d'enquête israélienne a publié un rapport affirmant les accusations de violences sexuelles contre les détenus palestiniens. Les normes sociales conservatrices ont également freiné la discussion sur ces abus contre ces populations. Les appels à la vengeance juifs contre les accusateurs sont sanctionnés. Le ministère s'insurge contre ces accusations كانت مقالات اهرام قد منعتها على الموقع العربي بسبب الإتهام بالترافع أو الإتلاف أو التحريض على الكراهية أو للإساءة للحكومة أو لدعم التنظيمات الإرهابية.

Des détenus libérés initant qu'ils étaient souvent bombés et fraqués aux testicules en Israël, où des détecteurs de métaux portatifs ont été utilisés pour fouiller les membres nu de certains hommes avant de frapper leurs parties intimes.

Les normes sociales conservatrices et les appels à la vengeance juive contredisant les accusations de calomnie antisémite. Un rapport d'une commission d'enquête indique qu'ils sont responsables des violences sexuelles commises contre des détenus palestiniens. En février, le CPJ dénonçait des violences similaires sur les journalistes palestiniens dans des prisons israéliennes. Une porte-parole de l'armée confirme que le Hamas et d'autres groupes palestiniens sont poursuivis pour ces dégradations





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Israel Palestinians Eroding Prison Conditions Systemic Violence Human Rights Violations

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