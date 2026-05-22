Violences sexuelles dans le périscolaire à Paris : trois animateurs du périscolaire présentés à un juge

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire après l’audition de 44 mineurs et la garde à vue de 16 personnes. Trois animateurs du périscolaire seront présentés à un juge pour des gestes à caractère sexuel sur une vingtaine d’enfants.

Trois animateurs du périscolaire , suspectés de gestes à caractère sexuel sur une vingtaine d’enfants dans trois écoles parisiennes, seront présentés à un juge ce vendredi 22 mai.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire après l’audition de 44 mineurs et la garde à vue de 16 personnes. Deux hommes et une femme âgés entre 30 et 51 ans seront présentés à un juge pour des gestes à caractère sexuel sur une vingtaine d’enfants. Le ministère public a ordonné la levée de garde à vue de 13 autres personnes, à l’encontre desquelles il ne peut pas être retenu de charges suffisantes pour caractériser d’infraction pénale.

Les familles des victimes ont accueilli avec soulagement la décision de la justice de poursuivre les auteurs de ces abominations. Une centaine d’enquêtes concernent les écoles maternelles, une vingtaine les écoles primaires, une dizaine les crèches. Le collectif #MetooEcole a réagi à l’ouverture de l’enquête, rappelant que la vigilance est plus grande aujourd’hui sur les dires des enfants. Les parents d’un élève de l’école maternelle Saint-Dominique, épicentre des violences sexuelles dans le périscolaire, ont porté plainte pour viols.

Le plan d’action à 20 millions d’euros présenté par Emmanuel Grégoire devrait aider à lutter contre les violences sexuelles dans le périscolaire





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