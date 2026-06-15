Violences sexuelles contre les enfants, sommet du G7, intelligence artificielle... Les actualités du jour

Découvrez les dernières actualités du jour, de l'affaire Lyhanna à l'intelligence artificielle, en passant par le sommet du G7 et les violences sexuelles contre les enfants.

L'affaire Lyhanna et le procès Le Scouarnec mettent en lumière les violences sexuelles contre les enfants qui sont toujours trop nombreuses. En 2023, la Ciivise, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a émis 82 recommandations au gouvernement pour lutter contre ces violences.

Presque 3 ans plus tard, elle a analysé leur mise en œuvre. Les recommandations de la Ciivise sont-elles appliquées? Céline Hussonnois-Alaya, journaliste à BFM, nous répond. Le sommet du G7 se tient à Évian, en Haute-Savoie, et rassemble les sept dirigeants les plus puissants de la planète.

Les discussions portent sur les grands défis internationaux : guerres, économie, climat... Quels sont les enjeux de ce sommet? Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFMTV, nous explique. Les étudiants doivent être formés à l'intelligence artificielle, qu'ils préparent l'agrégation de philosophie ou qu'ils suivent une formation en chaudronnerie.

C'est ce qu'a estimé le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, lundi 8 juin. L'IA s'est déjà largement imposée dans les pratiques d'apprentissage. Faut-il rendre son enseignement obligatoire pour tous les étudiants? Pierre Fontaine, journaliste à BFM Tech, nous répond.

Les joueurs auront droit à deux pauses fraîcheurs lors de chaque mi-temps. Optionnelles depuis 2014, elles sont généralisées cette année. Pourquoi les pauses fraîcheurs font-elles polémique? Benoît Boutron, journaliste à RMC Sport, nous explique.

Des milliers de lycéens ont commencé à passer les épreuves écrites du baccalauréat. Quelles nouveautés du bac cette année? Véronique Fèvre, cheffe du service éducation de BFMTV, nous répond. Le mondial de football 2026 commence ce jeudi 11 juin.

Les 104 matchs de la compétition auront lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis, où l'administration Trump a mis en place des contrôles drastiques pour les joueurs, arbitres et supporters. Les contrôles aux frontières américains vont-ils gâcher la fête? Nicolas Pelletier, journaliste à RMC Sport, nous explique. Les agents de la SNCF sont en grève.

Les 4 principaux syndicats de l'entreprise ont appelé à cesser le travail, une première depuis 2024. Quelles perturbations sont à prévoir? Olivier Chicheportiche, journaliste à BFMBusiness.com, nous répond. Patrick Bruel est en garde à vue pour des violences sexuelles contre 13 victimes.

Que sait-on de cette garde à vue? Pauline Revenaz, cheffe du service police-justice de BFMTV, nous explique. L'astronaute normand Thomas Pesquet devrait retourner dans l'espace en 2027. Avec un autre astronaute français, Arnaud Prost, ils doivent participer à un nouveau programme spatial mené par une entreprise privée : Vast.

Que sait-on de cette start-up californienne? Pierre Lann, journaliste à BFMBusiness.com, nous répond. L'iPod fait son grand retour ! Il séduit de plus en plus la Gen Z. Selon Back Market, les ventes du baladeur d'Apple ont augmenté de 30 % sur la plateforme de reconditionné.

Alors, pourquoi ce moyen d'écouter de la musique revient-il à la mode? Salomé Ferraris, journaliste à BFM Tech, nous explique. Une ancienne adepte du mouvement Raël raconte l'emprise et l'horreur au sein du mouvement de Claude Vorilhon





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