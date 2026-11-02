Violences sexuelles : 63% des jeunes de 18-21 ans victimes selon étude

Une étude révèle que 63% des jeunes de 18 à 21 ans ont subi des violences sexuelles. Le viol touche 21,9% de cette population. Analyse détaillée des résultats.

Une nouvelle étude publiée révèle une prévalence alarmante des violences sexuelles chez les jeunes adultes en France. Selon les données recueillies, 63 % des personnes âgées de 18 à 21 ans déclarent avoir subi au moins un acte de violence sexuelle au cours de leur vie. Parmi eux, 21,9 % ont décrit des faits qualifiés de viol par les chercheurs. Cette enquête, réalisée par Ipsos BVA avec le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale, met en lumière l'ampleur cachée de ces traumatismes au sein de la jeunesse française.

Prévalence du viol et actes non désirés

Les résultats montrent que plus d'un quart des jeunes interrogés ont été victimes de violences sexuelles graves. Plus précisément, 21,9 % des 18-21 ans ont déclaré des faits de pénétration orale, vaginale ou anale dans des circonstances catégorisées comme relevant de la qualification de viol. Par ailleurs, 37,1 % des jeunes déclarent avoir vécu un acte sexuel, quelle qu'en soit la nature, sans en avoir envie. Ces chiffres indiquent une exposition fréquente à des situations coercitives ou non consensuelles durant la jeunesse.

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Diversité des formes de violences subies

Outre le viol, l'étude a exploré de façon inédite un large éventail de violences. Elle inclut l'exposition non souhaitée à des contenus pornographiques, l'inceste, la cyberviolence et l'exploitation sexuelle. Près de la moitié des sondés, soit 46 %, dit avoir reçu des contenus à caractère sexuel non sollicités. Cette exposition précoce et non désirée marque profondément le parcours de nombreux jeunes et contribue à la détresse psychologique observée dans cette tranche d'âge.

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Impact sur les parcours familiaux et sociaux

Les jeunes issus de parcours plus fragilisés sont disproportionately touchés par ces violences. 80 % des jeunes suivis par l'Aide sociale à l'enfance et 87 % de ceux de la Protection judiciaire de la jeunesse déclarent avoir subi au moins une violence sexuelle. Le 9 % des jeunes ont également décrit un premier acte à caractère incestueux, désignant souvent un cousin comme auteur. Ces données soulignent la vulnérabilité accrue des enfants placés ou sous protection judiciaire face aux abus sexuels.

Conséquences et contexte politique actuel

Ce contexte de violence généralisée survient alors que la proposition de loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles a été votée à l'Assemblée nationale. L'avenir de cette législation reste incertain mais critique pour la prévention future. L'étude confirme la nécessité urgente de politiques publiques adaptées pour protéger les jeunes et soutenir les victimes de violences sexuelles dans toute la France.