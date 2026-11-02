Violences sexuelles : 22% des jeunes 18-21 ans déclarent des faits de viol

Une enquête inédite révèle que 22% des jeunes de 18 à 21 ans ont subi des violences sexuelles. L'étude Vavisa dresse un bilan alarmant sur le viol et les abus.

Une enquête nationale inédite révèle que vingt-deux pour cent des jeunes âgés de dix-huit à vingt et un ans rapportent des situations relevant du viol. Publiée ce lundi, l'étude Vavisa, consacrée à la vie affective et aux violences sexuelles à l'adolescence, dresse un bilan préoccupant sur l'ampleur des agressions subies par cette tranche d'âge. Près des deux tiers des interrogés déclarent avoir subi au moins une violence sexuelle au cours de leur vie.

Chiffres alarmants sur les violences sexuelles

Cette recherche commandée par l'association Contre les violences sur mineurs repose sur les réponses de deux mille deux cent soixante-neuf jeunes. Ces derniers ont répondu de manière anonyme à un questionnaire détaillant des situations vécues. L'analyse a été menée par Ipsos BVA en collaboration avec la Sorbonne Université, l'Inserm et l'AP-HP, sous le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale. Les auteurs ont qualifié ces faits de violences en fonction des circonstances rapportées.

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Parmi les jeunes interrogés, vingt-et-un pour cent ont déclaré des faits de pénétration orale, vaginale et anale. Ces actes ont été catégorisés par les auteurs comme relevant de la qualification de viol. Cette proportion souligne la prévalence des agressions sexuelles graves dans la population jeune étudiée. Les données fournissent une vision claire de la réalité vécue par ces individus.

Contexte et circonstances des agressions

Plus largement, trente-sept pour cent des jeunes de dix-huit à vingt et un ans déclarent avoir eu un acte sexuel sans en avoir envie. Les circonstances varient considérablement, allant du rapport sexuel accepté pour faire plaisir à l'acte imposé sous la contrainte ou au moyen d'alcool ou de drogue. Ne pas avoir pu bouger est cité par trente-quatre pour cinq pour cent des répondants comme circonstance aggravante. Être menacé, violenté ou tenu par la force concerne vingt-et-un pour huit pour cent. Enfin, vingt pour six pour cent indiquent avoir été sous l'effet de l'alcool ou de drogues.

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L'étude a exploré de façon inédite un large éventail de violences, de l'exposition non souhaitée à des contenus pornographiques à l'inceste en passant par la cyberviolence et l'exploitation sexuelle. Près des deux tiers des 18-21 ans déclarent ainsi avoir subi au moins une fois un acte de violence sexuelle. Cela inclut des situations où la personne n'a pas consenti librement. La nature des actes varie entre des contacts physiques directs et des pressions psychologiques.

Inceste et exploitation sexuelle

Parmi les victimes déclarées, neuf pour cent ont décrit un premier acte à caractère incestueux. L'auteur désigné est le plus souvent un membre de leur famille, généralement un cousin. Cette donnée met en lumière la proximité des agresseurs dans certains cas de violences familiales. La confiance familiale est souvent détournée pour permettre ces abus. L'inceste reste un sujet tabou mais ces chiffres en révèlent une partie.

La majorité de l'échantillon déclare ne pas avoir souhaité sa première exposition à la pornographie. Près de la moitié dit avoir reçu des contenus à caractère sexuel non sollicités. Moins rapportée mais non marginale, l'exploitation sexuelle concerne cinq pour trois pour cent des sondés. Ceux-ci confient avoir reçu une contrepartie en échange d'un acte physique ou d'un contenu sexuel en ligne. Dix-sept pour cent pourraient l'envisager et vingt-quatre pour cent connaissent une personne exploitée.

Vulnérabilités et méthodologie de l'étude

Les jeunes aux parcours plus cabossés sont davantage touchés par ces violences. Ceux suivis par l'Aide sociale à l'enfance ou la Protection judiciaire de la jeunesse déclarent respectivement avoir subi au moins une violence sexuelle à hauteur de quatre-vingts pour cent et quatre-vingt-sept pour cent. Ces résultats montrent une corrélation forte entre la vulnérabilité sociale et l'exposition aux violences. Le système de protection semble parfois insufisant pour prévenir ces risques.

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Les résultats reposent sur les réponses de mille huit cent quarante-trois jeunes issus d'un panel constitué par l'institut Ipsos BVA. Quatre cent vingt-six autres ont été recrutés via un lien ouvert par l'association Contre les violences sur mineurs. Cette méthodologie mixte permet de toucher un échantillon représentatif mais aussi des publics plus isolés. L'ensemble de ces données constitue un état des lieux crucial pour les politiques publiques futures.