Violences policières : le SNJ dénonce huit agressions contre des journalistes à Lyon

Le Syndicat national des journalistes accuse les forces de l'ordre d'agressions récurrentes contre la presse lors des manifestations lyonnaises, provoquant la réponse de la préfecture.

Le comité régional Ain-Rhône-Loire du Syndicat national des journalistes a publié un communiqué vigoureux accusant les forces de l'ordre de multiplier les agressions physiques contre les professionnels de la presse sur la commune de Lyon. Cette dénonciation intervient après une période de manifestations intenses marquées par une recrudescence de tirs de lanceurs de balles de défense et d'interventions musclées. La liste officielle établie par le syndicat fait état de huit cas précis de violences survenus entre le 17 octobre et le 5 novembre, mettant en lumière une situation tendue et préoccupante pour la liberté d'information dans la région.

Huit cas documentés d'agressions journalistiques

Le document détaillé par le SNJ met en avant des incidents graves survenus lors de l'acte II de la mobilisation contre la vie chère. Selon les informations transmises à l'AFP, un photographe documentaire a été touché au tibia par un tir de lanceur de balles de défense alors qu'il se tenait à l'écart des groupes de manifestants. Cette blessure, qui a laissé un hématome persistant plus de deux semaines après les faits, est qualifiée de cible délibérée par le syndicat. D'autres collègues ont subi des impacts directs sur leur casque ou leur bas de jambe lors des charges.

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La violence a également pris la forme d'explosions involontaires ou ciblées. Un autre photojournaliste, porteur d'un brassard presse et situé à distance des débordements, a été blessé par l'explosion d'une grenade de désencerclement. Les conséquences physiques sont immédiates : des brûlures et un éclat métallique ayant traversé son jean. Par ailleurs, une journaliste pigiste a été touchée à l'épaule par un projectile de LBD qui a ricoché, malgré les signaux clairs qu'elle avait envoyés aux forces de l'ordre pour indiquer sa position et éviter de gêner la dispersion.

D'autres formes d'intimidation ont été relevées, incluant des coups de matraque contre un journaliste observant une interpellation et un CRS pointant directement une arme de défense sur le torse d'un photographe armé de sa carte de presse. Le syndicat note également que la chaussure d'un membre de la presse a pris feu après l'explosion d'un projectile à ses pieds. Ces actes sont interprétés comme une volonté délibérée d'entraver le travail de couverture médiatique plutôt que comme un simple excès de zèle dans le maintien de l'ordre.

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Positions de l'AFP et réactions institutionnelles

La direction de l'Agence France-Presse s'est officiellement jointe à cette critique en dénonçant les violences commises par les forces de l'ordre contre ses collaborateurs. Tout en reconnaissant les conditions difficiles et le stress indéniable que subissent les policiers dans l'exercice de leurs missions de sécurité publique, l'agence de presse insiste sur la nécessité absolue de préserver l'intégrité physique des journalistes. Pour l'AFP, la professionnalisation du métier impose que les reporters puissent circuler et travailler sans crainte d'être pris pour cibles ou utilisés comme boucliers humains.

La préfecture du Rhône a répondu à ces accusations en confirmant avoir reçu le communiqué du SNJ ce dimanche matin. Les autorités locales assurent être en contact direct avec le syndicat pour organiser rapidement une rencontre visant à apaiser les tensions. Cette volonté de dialogue s'accompagne également de plusieurs échanges effectués précédemment avec l'AFP. L'institution préfectorale entend rappeler que les journalistes n'ont pas vocation à devenir des punching-balls, tout en soulignant la complexité du dispositif sécuritaire mis en place lors des grandes manifestations urbaines.

Respect du SNMO et prochaines étapes

Le cœur du conflit réside dans l'application stricte du texte de référence du ministère de l'Intérieur concernant les Signes distinctifs des Journalistes en Opération. Ce statut, reconnu officiellement, devrait normalement permettre aux professionnels de la presse de circuler au sein des dispositifs de sécurité et de porter des équipements de protection spécifiques. Cependant, le SNJ rapporte que cette reconnaissance n'a pas toujours été respectée dans les faits à Lyon ces dernières semaines, créant un climat d'insécurité permanente pour ceux qui couvrent l'actualité.

Face à cette situation bloquée, le syndicat national des journalistes a décidé de porter ces faits devant le groupe de contact qui réunit régulièrement le ministère de l'Intérieur et les organisations syndicales de la presse. L'objectif est d'obtenir des garanties concrètes sur le respect du SNMO et de faire cesser les agressions perçues comme indifférenciées ou ciblées. Une demande de rendez-vous officiel a également été formulée auprès de la préfecture pour exiger que la hiérarchie policière remette de l'ordre dans ses rangs et assure la protection des reporters.

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Cette affaire met en lumière les risques croitants auxquels sont exposés les travailleurs des médias lors des mouvements sociaux en France. La multiplication des blessures graves, allant des fractures par ricochet aux brûlures graves, interroge sur l'usage proportionné des armes de défense face à une presse pourtant identifiée. La prochaine réunion entre les parties prenantes déterminera si des mesures correctives immédiates seront prises pour sécuriser le travail d'information dans les zones de manifestations à venir.