Professeur de mathématiques au lycée Bellevue, Stéphane Massot a reçu un coup violent de la police. Il dépose plainte auprès de l'IGPN après avoir recensé des abus.

Stéphane Massot, professeur de mathématiques enseignant depuis une dizaine d'années au lycée Bellevue à Toulouse, a saisi l'Inspection générale de la police nationale ( IGPN) après avoir été blessé lors d'une intervention policière. Cet acte formel intervient au terme d'un mois de mobilisation intense où les enseignants ont tenté de jouer les intermédiaires pour désamorcer les tensions entre les élèves et les forces de l'ordre.

Témoignage d'une agression lors de l'intervention du 6 novembre

Le 6 novembre, une situation particulière s'est déroulée à l'entrée du lycée Bellevue. Cinq à dix élèves, décrits comme très calmes, s'étaient réfugiés près de l'établissement. Stéphane Massot et plusieurs collègues se sont placés en tant qu'intermédiaires pour protéger les jeunes face aux forces de l'ordre. Les policiers ont demandé aux enseignants de rentrer, les poussant ensuite avec leurs boucliers.

Also read Le Racing Club de Labarthe-sur-Lèze domine la Régionale 1 grâce à sa formation

Pendant cet affrontement, une collègue de Stéphane Massot est tombée à la renverse. L'enseignant s'est lui-même cogné les côtes contre le digicode de l'entrée. Il a également reçu un coup à l'arrière de la cuisse, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un coup de pied ou d'un coup de matraque. Son médecin a constaté une trace de blessure d'une dizaine de centimètres, bien que l'absence d'arrêt de travail ait été diagnostiquée.

Pour Stéphane Massot, cette agression était totalement gratuite et injustifiée. Il souligne n'avoir commis aucune infraction, ni proféré d'insulte ou de provocation durant cet incident. Il affirme que les policiers ont poussé les enseignants alors qu'ils protégeaient des élèves, transformant une posture de médiation en une confrontation violente où les professeurs ont été traités comme des adversaires.

Advertisement

Montée des violences et dénonciation de pratiques disproportionnées

Depuis le début de la mobilisation en octobre, Stéphane Massot observe une escalade significative de la violence au lycée Bellevue. Il décrit une dynamique où les provocations réciproques initiales ont cédé la place à des jets de projectiles par certains élèves, suivis de charges policières jugées excessives.

L'enseignant rapporte l'utilisation d'armes de plus en plus fortes par les forces de l'ordre. Il mentionne spécifiquement des tirs de Lancer de Boulet de Désencerclement (LBD) qui, heureusement pour lui et les témoins, n'ont touché personne. De même, les grenades de désencerclement ont été jetées aux pieds de personnes considérées comme non dangereuses, créant un environnement de peur intense.

Pendant plusieurs semaines, Stéphane Massot et ses collègues se sont postés devant le portail de l'établissement. Leur mission consistait à apaiser les tensions, porter secours aux personnes exposées aux gaz lacrymogènes, et même faire la circulation pour éviter les accidents lorsque des lycéens fuyaient les charges. Ils ont également soigné des passants, dont une personne âgée en difficulté respiratoire.

Recensement méthodique d'une cinquantaine de faits répréhensibles

Au-delà de son propre traumatisme, Stéphane Massot affirme avoir changé de regard sur la police depuis octobre. Il précise qu'il n'avait jamais été confronté à des violences policières auparavant, se décrivant comme un homme blanc, professeur, mesurant 1,90 mètre, sans antécédent de ce type de confrontation.

Advertisement

Depuis le début du mois d'octobre, un collectif composé d'une dizaine d'enseignants du lycée Bellevue a recensé une cinquantaine de faits de violences ou d'abus. Cette documentation méthodique vise à alerter les autorités compétentes et à s'assurer que les faits ne restent pas dans l'impunité. Les enseignants filment et constatent ces incidents pour alimenter les signalements officiels.

Stéphane Massot dénonce également une dimension raciste dans les interventions policières au lycée Bellevue. Il affirme que les violences et les gardes à vue ont principalement concerné des jeunes racisés. Il cite le cas où des policiers auraient traité de terroristes cinq jeunes racisés se tenant simplement devant eux, soulignant des propos et comportements inacceptables.

Position de la Préfecture et suite judiciaire enclenchée

La préfecture de Toulouse a répondu à ces accusations le 19 novembre, indiquant que de nombreuses interventions ont été nécessaires pour mettre fin aux troubles à l'ordre public et débloquer le lycée. L'institution précise que si certaines situations doivent être mises en cause, des investigations seront menées pour tout dépôt de plainte officiel.

La vérification des faits sera effectuée par la justice, conformément aux procédures en vigueur. La préfecture n'a toutefois pas souhaité commenter plus avant les violences spécifiques que Stéphane Massot affirme avoir subies lors de l'intervention du 6 novembre. L'affaire reste ouverte à l'analyse de l'IGPN suite au dépôt de plainte.