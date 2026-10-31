Violences manifestations 31 octobre Paris bilan politique et sécuritaire

Bilan des violences lors des manifestations du 31 octobre à Paris. Déclarations de députés et syndicats face aux affrontements et au couvre-feu.

Le 31 octobre, la capitale française a connu une journée marquée par des manifestations et des violences en marge des rassemblements. La situation à Paris, notamment sur la place du Trocadéro et à Châtelet, a été très calme en raison d'un couvre-feu entré en vigueur. Cependant, des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et individus. Des acteurs politiques et syndicaux ont réagi à ces événements, soulignant la complexité de la situation et les responsabilités politiques et sécuritaires.

Violences politiques et dénonciations

Aleksandar Nikolic, député européen membre du bureau national du Rassemblement National, a déplore que ce ne soient pas les casseurs qui vont payer. Il critique le gouvernement qui, selon lui, essaye de casser le thermomètre en espérant que la fièvre va disparaître. Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte Ouvrière, a lancé cette même critique contre la gestion de la crise par les autorités. Ces dénonciations montrent la division politique face aux violences en marge des manifestations du 31 octobre.

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Anticipation et calme relatif

Malgré les affrontements, la situation s'est montrée très calme à Châtelet où un couvre-feu est entré en vigueur il y a quelques minutes. Les policiers restent en alerte constante sur place. Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, a déclaré qu'il faut saluer l'anticipation des autorités, ce qui n'avait pas été le cas le 17 octobre. Cette remarque souligne une différence de gestion entre les deux journées de mobilisation.

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Attaques contre les forces de l'ordre

Des gendarmes ont été victimes d'un cocktail Molotov lors des événements. Axel Ronde, président et porte-parole du syndicat de police CFTC, a déclaré que le gendarme blessé l'a été par une arme de guerre. Cette information met en lumière la gravité des attaques subies par les forces de l'ordre. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, a martelé que ces actes sont le fait d'opportunistes violents n'ayant rien à voir avec les revendications politiques portées. Les affrontements en cours sur la place du Trocadéro à Paris impliquent plusieurs dizaines d'individus.