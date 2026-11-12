Violences lycéennes : les proviseurs de France se mobilisent face à l'épuisement

Les proviseurs appellent à des rassemblements après deux mois de violences. 81 chefs d'établissement blessés et un malaise profond dans la profession.

Les proviseurs de l'Education nationale appellent à une mobilisation massive ce vendredi, marquant un tournant dans la crise éducative actuelle. Cette démarche inédite répond à l'épuisement physique et psychologique ressenti depuis près de deux mois de mobilisation lycéenne. Les chefs d'établissement, souvent invisibles dans le débat public, dénoncent une recrudescence alarmante des agressions dont ils sont victimes au quotidien.

Une mobilisation syndicale sans précédent

Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, a lancé l'appel à cette journée de rassemblement en raison de la rareté d'une telle union professionnelle. Selon ses estimations, la situation nécessite une réponse collective forte pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conditions de travail dégradées. Le syndicat principal des chefs d'établissement souhaite démontrer que le malaise touche l'ensemble du territoire national.

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Les points de rendez-vous sont fixés dans plusieurs académies clés pour symboliser cette contestation partagée. À Paris, les personnels se retrouveront devant le Collège de France à 15 heures. Dans l'académie d'Aix-Marseille, le rassemblement aura lieu devant le rectorat à Aix-en-Provence. D'autres réunions sont prévues à Nantes et à Laval, devant les préfectures et les établissements touchés.

Cette coordination nationale permet aux représentants des chefs d'établissements d'être reçus directement au ministère de l'Éducation en fin de journée. Cette rencontre stratégique vise à porter haut et fort les revendications de la profession auprès des décisions politiques. Elle souligne l'urgence d'une prise de conscience institutionnelle face à la montée des violences.

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Blessures physiques et trauma psychologique

Les données statistiques révèlent une ampleur inédite des attaques subies par les directeurs d'établissement. Depuis le début du mouvement en mi-septembre, pas moins de 81 chefs et adjoints ont été blessés. Ce chiffre représente un record absolu pour la profession, comme le souligne Bruno Bobkiewicz, qui n'hésite pas à qualifier la situation d'inédite dans l'histoire récente.

Au-delà des traumatismes physiques, les risques psychosociaux constituent un fléau silencieux mais dévastateur. Audrey Monchâtre, membre du SNPDEN-Unsa Paris, témoigne avoir été visée trois fois par des tirs de mortier d'artifice. Bien qu'elle n'ait subi qu'une légère blessure, elle décrit un état de détresse profonde et une hypervigilance permanente qui altèrent sa vie quotidienne.

De nombreuses proviseures confient souffrir d'insomnies et d'un épuisement complet, comparé à un état d'"exsangue". L'une d'elles, sous couvert d'anonymat, indique prendre des somnifères pour tenter de dormir et avoir demandé sa mutation pour fuir son établissement. Environ cinquante chefs d'établissement auraient déjà engagé des démarches similaires pour quitter leurs postes.

Impact sur le recrutement et réponse gouvernementale

Cette crise de l'attractivité du métier pourrait peser lourdement sur les concours de recrutement à venir. Bruno Bobkiewicz s'interroge sur l'avenir de la profession alors que les conditions de travail deviennent de plus en plus hostiles. La crainte est de voir de futurs candidats hésiter à investir ce secteur professionnel en raison de la dangerosité perçue.

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Face à ces violences, le ministre de l'Éducation Édouard Geffray a annoncé une durcissement de la réponse judiciaire. L'exécutif a promis une judiciarisation systématique des actes visant les personnels ainsi que leurs complices. Il a affirmé que la République ne tolérerait plus l'impunité face à ces violences débridées qui s'en prennent à l'instruction.

Les tensions restent très vives dans les établissements encore concernés par la mobilisation lycéenne. Bien que l'intensité ait légèrement baissé depuis le retour des vacances de la Toussaint, les incidents continuent de survenir presque quotidiennement. Les proviseurs dénoncent une forme de violence qui finit par nuire au fond du débat public en occultant les revendications initiales.