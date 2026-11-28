Heurts violents au banquet du Canon français à Bayonne. Police blessée, procureure et syndicats dénoncent une attaque. Détails sur les interventions judiciaires et les positions.

Les organisateurs du banquet annuel du Canon français se sont retrouvés au cœur d'une violente altercation à Bayonne, ce qui a conduit à l'intervention immédiate des forces de l'ordre. Selon les premières constatations du parquet de Bayonne, des heurts ont été signalés dès le début de la matinée, marquant un tournant brutal pour cette tradition événementielle. La situation a dégénéré rapidement, entraînant des blessures parmi le personnel de police et suscitant une condamnation unanime de la part des autorités locales et des représentants syndicaux.

Attaques contre la police et violences physiques

Le procureur de la République a confirmé que la violence s'est traduite par des actes physiques directs contre les agents assurant la sécurisation de l'événement. Un individu non encore identifié a porté un coup avec une arme artisanale au niveau du bras d'un fonctionnaire de police. Cette agression précise illustre le niveau de dangerosité auquel ont été confrontés les services de sécurité durant la gestion du dispositif.

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Daniel Domengé, représentant du syndicat de police Alliance 64, a confirmé l'étendue des dégâts matériels et humains. L'organisation syndicale a annoncé avoir cinq collègues blessés dans le cadre de cette intervention, dont un blessé grièvement. Ces chiffres soulignent l'ampleur réelle de l'engagement des forces de l'ordre pour tenter de maintenir l'ordre lors de cette manifestation controversée.

Positions politiques et condamnations diverses

La réaction politique à cette scène de violence a été immédiate et ferme. Arthur Delaporte, député PS du Calvados, a déclaré que l'organisation de tels rassemblements pose des sujets de troubles à l'ordre public. Cette position met en lumière les divisions sur la gestion de ce type d'événements, où la sécurité publique entre en conflit avec la liberté de réunion.

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De son côté, Géraud du Fayet de La Tour, co-fondateur de l'entreprise événementielle chargée du Canon français, a exprimé son indignation face aux événements. Il a qualifié les faits de scandaleux, soulignant qu'il y a eu une violence inouïe. Sa prise de parole reflète la perplexité des organisateurs face à une situation qui a complètement dérapé, perturbant le déroulement prévu de l'opération.

Parallèlement à ces violences directes, des militants antifascistes ont tenté d'interdire l'accès aux convives en formant une chaîne humaine. Cette action civile visait à empêcher physicallement les participants de pénétrer dans la zone du banquet, créant ainsi une barrière physique qui a contribué à la tension générale sur place. Ces actions de blocage ont servi de point de ignition pour les confrontations avec les forces de l'ordre.

Conséquences et perspectives judiciaires

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour identifier les responsables des blessures et des troubles à l'ordre public. Le fait que l'individu ayant blessé l'agent de police soit encore non identifié indique que les enquêtes sont en cours et que des procédures d'identification sont en cours. Cette information restera cruciale pour la suite des poursuites pénales engagées.

La manifestation contre le Canon français à Bayonne aura donc laissé des traces physiques et juridiques. Les blessures légères et graves infligées aux agents ainsi que les dégâts matériels potentiels entraîneront probablement des condamnations à l'encontre des personnes arrêtées. La justice devra trancher entre la légitime défense des forces de l'ordre et les actions des manifestants, dans un contexte social déjà tendu autour de ce type de rassemblements.