En Haute-Garonne, les statistiques sur les violences sexuelles et physiques augmentent en 2025. Cette évolution reflète une meilleure prise en charge et une libération de la parole des victimes, selon les acteurs de terrain.

Les statistiques départementales dévoilées pour l'année 2025 révèlent une progression significative des indicateurs de violence envers les femmes dans le département de la Haute-Garonne. Cette augmentation numérique, qui couvre les agressions physiques, sexuelles et les conflits familiaux, est analysée par les experts comme le signe d'une prise de conscience collective et d'une meilleure identification des situations critiques par les services de secours.

Bilan 2025 : Une hausse des statistiques enregistrées

Le bilan établi par l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes met en lumière des données précises concernant l'exercice 2025. Le département a enregistré un féminicide durant cette période, alors qu'aucun cas n'avait été recensé l'année précédente. Par ailleurs, cinq tentatives de féminicide ont été comptabilisées, en légère baisse par rapport aux sept cas observés en 2024. Ces chiffres tragiques soulignent la persistance de l'extrême violence au sein des couples dans la région toulousaine.

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Les violences physiques au sein du couple constituent le poste le plus important avec 3 224 situations relevées. Les atteintes à l'intégrité sexuelle connaissent une progression notable, avec 487 situations signalées, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2024. Le secteur de la justice et de la santé n'est pas épargné, puisque les intervenants ont géré 7 040 interventions pour des différends familiaux, soit une augmentation de 10 % sur un an. Du côté médical, l'unité médico-judiciaire a reçu 1 734 victimes de violences conjugales en consultation, marquant une croissance de 8 % de leur activité.

Interprétation des données : Libération de la parole

Émilie Provensal, déléguée départementale aux droits des femmes, souligne que cette tendance à la hausse des sollicitations n'est pas isolée à la Haute-Garonne. Elle observe que la dizaine d'associations spécialisées présentes dans le département confirme cette augmentation continue des demandes d'aide. Pour Émilie Provensal, cette dynamique ne signifie pas nécessairement une aggravation mécanique de la violence, mais plutôt une meilleure visibilité d'un problème structurel.

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Sandrine Baylac, vice-présidente du conseil départemental chargée du dialogue citoyen, nuance fortement la lecture de ces chiffres. Elle explique que cette augmentation est essentiellement liée à la libération progressive de la parole des victimes. Selon son analyse, les violences existaient déjà mais restaient invisibles. Aujourd'hui, les victimes osent en parler, ce qui permet un accompagnement plus rapide et plus efficace. Cette évolution est considérée comme positive à long terme, car elle ouvre la voie à une réduction effective des faits par la prise en charge.

Ce changement de comportement s'explique par plusieurs facteurs sociétaux et éducatifs. Les mouvements de société comme le Mouvement MeToo et les campagnes de communication institutionnelles contribuent activement à briser le silence. Sandrine Baylac note qu'un travail de fond a été mené pour mobiliser les acteurs et monter en compétence. Plus de 1 000 professionnels ont été formés spécifiquement sur les violences faites aux femmes, afin de savoir comment réagir face aux situations d'urgence et d'accompagner les victimes vers la sortie de la violence.

Conséquences et perspectives pour les victimes

L'amélioration de l'accompagnement se traduit concrètement par une augmentation massive du nombre de personnes prises en charge par les associations. Depuis 2022, l'accueil des victimes de violences conjugales et de leurs enfants a progressé de 78 %. Cette efficacité opérationnelle a permis d'accueillir un total de 8 321 femmes en 2025. Ce chiffre témoigne de la capacité du réseau associatif à absorber la demande croissante et à offrir un filet de sécurité plus large.

La dimension politique de cette lutte est également affirmée avec force. Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a déclaré que tolérer les violences faites aux femmes revient à renoncer à l'égalité. Il insiste sur la nécessité de passer des déclarations d'intention à des actes concrets pour protéger les citoyens. Les perspectives restent encourageantes tant que la parole se libère et que les structures d'écoute demeurent réactives face à cette urgence sociale.