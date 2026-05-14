Des jeunes Israéliens déferlent dans les rues de la Vieille ville, où les Palestiniens restent cloîtrés, en marge de la « Journée de Jérusalem » jeudi. Les manifestants ultranationalistes multiplient violences, crachats et attaques haineuses et racistes, tandis que la « Journée de Jérusalem » réunit chaque année des dizaines de milliers d'Israéliens défilant pour célébrer la « réunification » de la ville après la conquête et l'annexion de Jérusalem-Est à l'issue de la guerre israélo-arabe de 1967.

Des jeunes Israéliens déferlent dans les rues de la Vieille ville, où les Palestiniens restent cloîtrés, en marge de la « Journée de Jérusalem » jeudi.

Les manifestants ultranationalistes multiplient violences, crachats et attaques haineuses et racistes. La « Journée de Jérusalem » réunit chaque année des dizaines de milliers d'Israéliens défilant pour célébrer la « réunification » de la ville après la conquête et l'annexion de Jérusalem-Est à l'issue de la guerre israélo-arabe de 1967. L'ONU ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est, où vit une majorité de Palestiniens, et qu'elle juge « illégale » au regard du droit international.

Les militants pacifistes israéliens du mouvement Standing Together se sont déployés dans la Vieille ville pour tenter d'empêcher ces groupes d'extrême droite de « terroriser » les habitants. Sur les réseaux sociaux, on voit des militants se faire bousculer par un large groupe de jeunes portant des t-shirts blancs à l'effigie de Jérusalem, avant que ces derniers ne se mettent à jeter violemment des chaises en plastique en direction d'un commerçant palestinien.

Des jeunes scandent « Mort aux Arabes » et « que vos villages brûlent », en frappant dans leurs mains ou sur les rideaux de fer des boutiques. Le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir a célébré cette journée en se rendant sur le site hautement sensible de l'esplanade des Mosquées, lieu sacré pour l'islam et pour les juifs, le mont du Temple.

Des militants pacifistes israéliens vêtus de blanc ont distribué des fleurs aux passants pour s'excuser par avance. Les jeunes Israéliens entrent par grappes, sous étroite surveillance policière, chantant des chants nationalistes et bousculant les militants de Standing Together. Les militants de Standing Together sont évacués par la police, tandis que les journalistes sont empêchés de travailler. La Russie de Vladimir Poutine est un sujet abordé dans un nouveau hors série en vente à partir du 18 mars





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Journée De Jérusalem Israël Palestiniens Violences Chants Nationalistes Militants Pacifistes Militants D'extrême Droite Journalistes Militants De Standing Together Mont Du Temple Esplanade Des Mosquées Russie De Vladimir Poutine Vladimir Poutine Guerre En Ukraine Société Russe Economie Russe Politique Russe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Violences sexuelles : un animateur d’une école maternelle parisienne écrouéUn animateur de 19 ans de l’école maternelle Servan dans le 11e arrondissement de Paris a été mis en examen fin avril, soupçonné de violences sexuelles sur trois enfants. Le parquet a confirmé l’information mardi 12 mai. Il avait saisi en novembre par une plainte déposée par la mère d’une élève.

Read more »

À Washington, des négociateurs israéliens et libanais retentent un rapprochement à quelques jours de la fin...Cette a deuxième rencontre intervient au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur une trentaine de lieux au Liban qui a fait au moins 22 morts, selon le ministère libanais de la Santé.

Read more »

'Journée de Jérusalem' et déferlement de haine anti-Palestiniens dans la Vieille villeIls ont des airs de pré-adolescents en colonie de vacances, sauf qu'ils chantent 'Mort aux Arabes' et 'Que votre village brûle'.

Read more »

Abus sexuels contre des détenus palestiniens : Israël va poursuivre en diffamation le « New York Times »Dans cet article, 14 hommes et femmes témoignent de violences sexuelles commises par des colons israéliens ou des membres des forces de sécurité

Read more »