Violences dans les lycées de Montpellier : la préfecture de l'Hérault dénonce un degré inédit

La préfète Chantal Mauchet condamne les violences et blocages dans six lycées de Montpellier. Tirs de mortiers, incendies et menaces : l'État réagit fermement pour protéger les élèves.

La préfecture de l' Hérault a exprimé une condemnation sans équivoque des violences qui secouent six établissements scolaires montpelliérains depuis plusieurs semaines. Chantal Mauchet, la préfète du département, a exigé une prise de conscience collective urgente face à une escalade d'actes destructeurs et menaçants. Cette réaction intervient après une série d'incidents graves ayant perturbé le fonctionnement normal des lycées de la métropole.

Une série d'incidents graves et coordonnés

Le mouvement de contestation s'est cristallisé autour de six établissements scolaires de Montpellier, faisant l'objet chaque matin d'opérations de blocage partiel ou de tentatives de blocage. Ces actions sont organisées par une minorité d'élèves, mais aussi par des parents et des membres de groupes d'ultragauche. Les forces de l'ordre restent omniprésentes et stoppent systématiquement ces opérations sur demande des proviseurs et du directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale.

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Cette semaine a été marquée par des incidents d'une gravité particulière au sein de ces établissements. Des feux de poubelles ont été allumés devant plusieurs bâtiments. Le lycée Jean-Monnet a connu une tentative d'intrusion durant la nuit de mercredi à jeudi, mettant en danger la sécurité du personnel. Par ailleurs, les lycées Jean-Mermoz et Pierre-Mendès-France ont fait l'objet de mises à feu volontaires jeudi matin.

La situation a atteint un point de rupture vendredi 13 novembre 2026 à 7h30, comme l'a révélé le quotidien Métropolitain. Des tirs de mortiers ont été effectués sur le parvis du lycée Jules-Guesde, situé avenue de Lodève. Cet acte de violence urbaine a provoqué une immense inquiétude parmi la communauté éducative et la population locale, soulignant l'urgence de la situation sécuritaire.

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Position officielle et appel à la responsabilité

Chantal Mauchet a clairement défini les limites acceptables pour la poursuite des manifestations. Les lycéens doivent pouvoir poursuivre leur mouvement dans le calme, sans bloquer, sans dégrader, sans menacer et sans exercer de violences envers les tiers. La préfète de l'Hérault en appelle à la responsabilité des parents, des personnels enseignants et non-enseignants, et des organisations syndicales pour apaiser la situation.

L'engagement de la force publique vise à sécuriser les établissements et à permettre aux élèves de suivre les enseignements, sans porter atteinte au droit légitime des lycéens à manifester. Cependant, la préfète a souligné qu'un degré de violences inédit a été atteint. Elle a indiqué que la réponse de l'État restera déterminée et ferme face à ces agissements illégaux et dangereux.

Chantal Mauchet a apporté son soutien indéfectible aux forces de l'ordre et aux personnels de l'Éducation nationale mobilisés pour assurer la continuité pédagogique. Elle a particulièrement salué l'action des huit personnels de direction héraultais qui ont été victimes d'atteintes à leur intégrité physique, d'insultes et de menaces de mort au lycée Jean-Monnet. La préfète a déclaré que cette situation n'est ni acceptable ni tenable.

Consequences et mesures prises par les autorités

Les autorités judiciaires et policières ont déjà pris des mesures concrètes face à cette vague de violence. Les forces de sécurité ont procédé à l'interpellation cette semaine de cinq individus. Parmi eux, quatre mineurs ont été identifiés comme ayant procédé à des mises à feu de poubelles devant les établissements de Jean-Mermoz et Léonard-De-Vinci.

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Le niveau de tension exceptionnel au sein de ces établissements scolaires est jugé injustifiable par la préfecture. Il met en danger l'avenir de la très grande majorité des lycéens qui souhaitent reprendre les cours dans des conditions normales de sécurité. La préfète a insisté sur le besoin de garantir un accès sûr aux établissements pour tous les élèves.

Chantal Mauchet a réitéré que ceux qui souhaitent poursuivre la contestation doivent le faire dans les limites prévues par la loi, sans violence, ni blocage ou dégradations des bâtiments scolaires. L'appel à la raison et au respect de la loi est lancé à tous les acteurs de la société montpelliéraine pour restaurer la paix sociale dans les lycées.