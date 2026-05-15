Entre tragédie liée au trafic de drogues, changements à l’Eurovision et avancées législatives, l’information est riche en rebondissements. Ce panorama chargés des journaux préparent les sujettes et les reportages profonds pour comprendre les dynamiques de société.

Une fusillade liée aux activités criminelles a éclaté jeudi 14 mai à Nantes, faisant un adolescent de 15 ans tué et deux autres blessés. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les motifs précis de ce drame ainsi que les eventuels responsables.

Paul Conge, journaliste spécialisé en affaires judiciaires, apporte des éclaircissements sur les éléments connus à ce jour. Pendant ce temps, Vienne s'apprête à accueillir la 70e édition du concours Eurovision qui se déroulera du 12 au 16 mai. Après des accusations de fraude lors de la dernière édition, les organisateurs ont revu leur réglementation afin d'assurer une plus grande transparence.

Yanis Chouiter, envoyé spécial de BFMTV sur place,voie la rédaction pour expliquer les nouvelles règles mises en place pour cette édition 2026. Vient ensuite une avancé législative importante en France. L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une loi visant à informer systématiquement les victimes de violences sexuelles lorsque leur agresseur est libéré. Une mesure précédente préservera notamment les droits des victimes et mettra davantage la justice en adéquation avec les attentes de la société.

Vincent Vantighem, reporter judiciaire, détaille les dispositions intégrées dans ce texte. Côté diplomatique, le président américain Donald Trump effectue une visite officielle en Chine, marquant un tournant dans les relations sino-américaines. Il devrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping afin de discuter des enjeux géopolitiques majeurs, économiques et militaires. Mathieu Jolivet, chroniqueur international de BFMBusiness, analyse les enjeux de ce tête-à-tête entre les deux puissances mondiales.

Sur le plan culturel, la 70e édition du Festival de Cannes ouvre ses portes le 12 mai. Contrairement aux années précédentes, aucune saga hollywoodienne de grande envergure ne figurera à l'affiche, et la présence des majors américaines se fait rare. Steven Bellery, chef de service culture, dénonce ce retrait statistique des studios hollywoodiens. En divertissement, Anne Hathaway se redescend avec cinq films conscrits à fleurir en 2026.

Sérieusement depuis 2022, la star américaine revient sur le devant de la scène avec Le Diable s’habille en Prada 2 et L’Odyssée, entre autres. Sa renaissance est-elle promise à cet artiste ? Estelle Aubin, journaliste culturel, livre son avis sur le talent d'Anne Hathaway. Dans une affaire glaçante, un homme a reconnu en garde à vue avoir commis le meurtre de Chloé, une jeune fille de 14 ans.

Il avait été arrêté dans le département de l'Aisne et a tiré les confessions des faits lors de son interrogatoire. Les motivations exactes du criminel sont encore à évaluer, mais les établissements publics travaillent activement. En politique nationale, la présidente du parti Renaissance et Elisabeth Borne met fin à son engagement politique. Sa promesse qu’elle ne se reconnaît plus dans la plein du parti présidentiel conduit à une profonde crise interne.

Marie-Pierre Bourgeois, spécialiste en actualité politique, décrypte les conséquences futures de cette démission. En Algérie, Christophe Gleizes, journaliste sportif français condamné à 23 mois de prison pour « apologie du terrorisme », refuse de faire appel de sa condamnation. Bien qu’il nie farouchement les allègations envers lui, lui-être en paix et en comité international à la volonté du pouvoir algérien afin qu’il puisse réclamer un peu plus rapidement sa libération.

Pour finir, une épidémie de hantavirus, transmis par des rongeurs sauvages, frappe trois passagers partis en croisière à bord du MV Hondius. Vecteurs souvent mal compris, ces maladies sont fatal pour l'humain dans 1 à 15 pour cent des cas selon l'OMS. Margaux de Frouville, responsable santé de BFMTV, explique les précautions à prendre pour les futurs voyageurs





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